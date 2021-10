Las Palmas de Gran Canaria es la provincia de España con más personas sin pareja

Las Palmas de Gran Canaria/ Las Palmas es la provincia de España con más personas sin pareja, según un completo estudio que ha publicado SugarDaters, una página para encontrar pareja, en este enlace.

En Las Palmas, el 52,76% de las personas entre 20 y 59 años está soltera. En el caso de los varones, el índice asciende a 57,36% y, en el caso de las mujeres, a 48,10%.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que otras personas podrían haber roto su matrimonio y estar buscando pareja. También hay viudos/as cuya pareja podría haber fallecido y, sin embargo, podrían estar listos para iniciar una nueva relación. Teniendo en cuenta estos casos, el 62,72% de los habitantes de Las Palmas estaría sin pareja, cifra que en los varones es de 64,69% y en las mujeres de 60,74%.

SugarDaters ha calculado que en Las Palmas es posible encontrar a 106,12 personas por cada Km2 que no tienen pareja y se encuentran entre los 20 y los 59 años. De ellos, 55,14 serían varones y 51,03 mujeres.

En cuanto a matrimonios, el 37,28% de las personas residentes en Las Palmas está casada. Esta cifra es siempre ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. En el caso que nos ocupa, el 35,31% de hombres forma parte de un matrimonio, mientras que en el caso de las mujeres la cifra asciende a 39,26%.

En Las Palmas podría haber unos 63,08 casados por cada Km2.

El 8,69% de los habitantes indica que está separado (2,21%) o divorciado (6,48%). En este caso, el 7,01% de varones y el 10,39% de mujeres están divorciados o separados.

Hay unas 14,71 personas por Km2 en Las Palmas que se han divorciado o se han separado.

En cuanto a viudos, el 1,26% de Las Palmas dice encontrarse en una situación de viudedad, cifra que en los varones ronda el 0,32% y, en el caso de las mujeres, el 2,25%.

Alexandra Olariu, directora de marketing de SugarDaters, ha incidido en que «las personas que buscan una relación y no la encuentran solo tienen que pensar en la cantidad de solteros/as que hay a su alrededor. Incluso en las provincias españolas más deshabitadas hay personas abiertas a explorar, conocer, besar, amar y disfrutar».

«Lo que pasa», añade Olariu, «es que nuestras costumbres han cambiado tanto en las últimas dos décadas que para algunas personas puede ser difícil decir "hola, ¿sabes qué? ¡me gustas!". Pero con valor se puede hacer y, si aun así alguien no se atreve, siempre puede utilizar nuestra web para encontrar el amor».