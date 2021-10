Una docente del Gobierno de Canarias da una clase magistral en forma de comentario

El equipo de Leales.org intenta leer y atender los comentarios de 5 redes sociales, además de correos, chats, mensajes, etc. La intención es despejar las dudas, bloquear a difamadores compulsivos y en este caso mencionar a quien en un comentario da con la clave de la trama.

► Compartimos el comentario de Alicia del Castillo:

En mi opinión no experta diré que no hace falta ser veterinario para saber que con la exposición que han tenido al sol, al aire toxico y la desnutrición es para quedar ingresados.

No entiendo que se devuelvan a los mismos dueños que los dejaron allí sin dar la voz de aviso de que estaban perdidos para q fueran rescatados. De vuelta a los zulos? Sin investigación de negligencia por falta de auxilio?.

Qué hacían en la zona prohibida antes de erupción? Podrían haberlos ido a buscar desde el principio que la lava tardó días en bajar!!!

Tampoco entiendo cómo pueden saber los veterinarios si son los mismos perros si no se dieron por perdidos.... Nadie los reclamaba y ahora todos son héroes. Los mismos posiblemente que esperaban que les pasara la lava por encima y no fueran a hacerse tan famosos... Por qué no dicen quienes son el equipo ni en los medios de comunicación? Si han pasado por veterinario ( del Cabildo, entiendo) habrán visto quienes son al igual que el psiquiatra de Telecinco que estuvo en la entrega de una de las perras al dueño, los cámaras...

Se han olvidado todos que se han saltado los controles y burlado de media España? Que han cometido una ilegalidad? Posiblemente para tapar otras. Hasta ellos mismos lo dejan claro " El equipo A" que trabajaban al margen de la ley... No decir quiénes son sabiéndolo, no es obstrucción a la justicia? O tampoco habrá investigación?

Si estuvieran bien los perritos estaríamos viéndolos a diario en la tele. Es lo que la gente pide y cualquier medio de comunicación estaría encantado de hacerles el seguimiento pero no ha sido asi... están bien y punto... Dejen de pensar en ellos... Dejen de preguntar... Por qué?

Demasiado ocultismo.

Héroes? Creo que fueron a borrar pruebas! No fueron a por los perros sino por sus chips!!!!

No seré experta en nada pero tampoco soy imbécil. Demasiadas preguntas sin contestar. Silencio al otro lado.

Yo no me creo todo este montaje . Los culpables del padecer de los perritos, de la gente, que den la cara y PAGUEN por el daño que han causado y para paliarlo.

Que de verdad podamos ver si están bien, quién los tiene y cómo evolucionan con la TRASPARENCIA que merecemos.

Los héroes no se esconden, en mi humilde opinión solo los cobardes que han obrado mal desde el principio

Míralo en https://www.facebook.com/lealesorg/posts/1655427234788780