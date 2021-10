El Diputado del Común evidencia la mala gestión en Recursos Humanos en Santa Lucía

Canarias/ El Diputado del Común ha dictado Resolución, de 13/10/2021, mediante la cual concede el plazo de un mes al Ayuntamiento para que comunique si acepta o rechaza que se adopten las medidas oportunas para que los recursos y las solicitudes de la ciudadanía sean resueltas en un plazo razonable.

El pasado 17 de mayo de 2019, SEPCA presentó Queja ante el Diputado del Común debido al retraso considerable en la resolución de las Reclamaciones Patrimoniales presentadas en 2018 por casi 40 funcionarios/as. Ya, posteriormente, durante el año 2020, la Diputación del Común contesta a la Ampliación de queja a toda la ciudadanía presentada por SEPCA, puesto que estos hechos no afectan sólo a funcionarios/as, siendo un problema estructural, informando que "no ostentamos la representación respecto al resto de los ciudadanos". Más adelante, la Diputación del Común comunica a SEPCA que no habían recibido la información solicitada al Ayuntamiento, por lo que el Diputado del Común acudió a las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, sin recibir la información solicitada al Ayuntamiento.