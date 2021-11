La Palma/ En estos momentos, la recogida de firmas lleva 900 apoyos para que el GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO DE LA PALMA , de explicaciones sobre los perros de Todoque y que no los oculten.

"EXIGIMOS PARA CLARIFICAR ESTE ASUNTO LO SIGUIENTE"

1. Rueda de prensa para informar de todos los pormenores del caso, permitiendo preguntar a los periodistas.

2. Abrir una investigación cada una de las cuatro administraciones públicas y dar cuenta de ello en sus respectivos plenos corporativos

3. En cualquier caso, hacer públicas las actas de las reuniones del comité director y científico del Pevolca en que se trató este asunto

4. Informar de qué actuaciones adoptó el comité director del Pevolca para esclarecer el paradero de los perros una vez que desaparecen del estanque y verificar que son los auténticos, así como para investigar la identidad de quienes sin permiso los rescataron Supuestamente

5. Informar de qué otras decisiones o iniciativas adoptaron las respectivas consejerías u organismos competentes en bienestar animal de las diferentes administraciones públicas con respecto a estos hechos a lo largo de todo octubre desde que se localizó a los podencos en el estanque, (concejalías, consejerías o ministerios)

6. Informar de las circunstancias en que esos perros estaban y quedaron atrapados en la lava, si tienen dueño, si ha podido incurrir o no en infracción o delito, si se le ha investigado y quién, y en qué fase se encontrara la investigación o expediente administrativo, policial, judicial, etc

7. Publicar los vídeos grabados con dron por la empresa Volcanic Life durante los 11 días en que los alimentó, y que, según el propietario de dicha empresa, entregó diariamente al comité director del Pevolca

8. Encargar un informe pericial para determinar si los perros son los auténticos, facilitando a los peritos todos los videos referidos, que debieron ser al menos varios al día

9. Solicitar un informe al Colegio de Veterinarios sobre su participación en en todo este proceso, dado que el veterinario coordinador de la atención a los animales afirma que dicha entidad colegial acordó que quien informara del cuidado de los podencos mostrados en imágenes tras el supuesto rescate clandestino fuera el Gobierno canario

10. Explicar el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Gobierno de España, cuál es el motivo de no dar información a la opinión pública de lo sucedido con los perros.

QUE DEN EXPLICACIONES:

Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Gobierno de España.