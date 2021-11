El SUC expone en un congreso nacional su plan de gestión del transporte sanitario en la crisis volcánica en La Palma

Durante la ponencia magistral de dicho congreso, Marcela Posca, responsable de la Unidad de Coordinación Operativa y Mesa de Transporte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, explicó que el SUC ha realizado una reorganización del transporte sanitario de la isla para adaptarlo a la nueva demanda de la zona afectada por las coladas de lava del volcán y, al mismo tiempo, continuar dando la respuesta habitual al resto de los municipios de La Palma.

Para ello, el SUC cuenta con un Plan de Contingencia (PLACON) basado en procedimientos operativos que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier emergencia, siempre dentro del marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (PEVOLCA) y del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA).

En base a dicho plan, el SUC reforzó en 2019 las capacidades de este servicio ante una emergencia en las islas no capitalinas, entre las que se incluye La Palma, dotándolas de material de catástrofes y remolques con material de primera intervención. Además, se ha formado al personal sanitario de las ambulancias, Atención Primaria y del Hospital General de La Palma para dar respuesta en una primera intervención.

En una fase previa a la erupción volcánica, el SUC, integrado en el Grupo Sanitario del PEVOLCA, realizó un chequeo de los recursos y material disponible ante una catástrofe y participó en la elaboración del censo de población con movilidad reducida, dependientes y pacientes con oxigenoterapia de cara a las evacuaciones que se produjeron en los día siguientes las cuales llevaron consigo la activación de ambulancias de transporte sanitario no urgente para su ejecución y traslado a las zonas habilitadas por las autoridades para acoger a los albergados.

Ante los posibles riesgos sanitarios de esta erupción volcánica y las modificaciones en la geomorfología de la zona oeste y sur de la isla de La Palma, Marcela Posca explicó que el SUC se ha visto obligado a realizar cambios en los servicios de asistencia y transporte sanitario urgente y en las rutas del transporte programado de pacientes que acuden a tratamientos o consultas.

Dentro de la Estrategia Sanitaria de Intervención Inmediata de la Consejería de Sanidad para La Palma, esta isla cuenta en estos momentos con once ambulancias para el transporte sanitario no urgente (TSNU) y diez ambulancias para el urgente (SUC). Entre estas últimas, dos son de soporte vital avanzado (una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada), ubicadas en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane y ocho de soporte vital básico reorganizadas según las necesidades actuales.

A todo este dispositivo sanitario se ha sumado, desde el primer día de la erupción, un equipo de profesionales para la atención psicológica a las personas damnificadas con el volcán, a través de un convenio de colaboración firmado por el SUC con el Colegio oficial de Psicólogos de la provincia de S/C de Tenerife. A los profesionales de La Palma se han sumado psicólogos de la isla de Tenerife, que continúan asistiendo tanto a los vecinos, como a los servicios intervinientes.