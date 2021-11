Los Colegios de Enfermería de Canarias piden un cambio legislativo para habilitar a sus profesionales en casos de Violencia de Género

Canarias/ La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, apoya la petición y destaca que "el cuerpo de enfermería es el primer conocedor de la situación de las víctimas, haya o no denuncia".

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha comparecido en rueda de prensa junto con los presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, Rita Mendoza y José Ángel Rodríguez, respectivamente.

Ambos presidentes entregaron una queja a la adjunta para solicitar la inclusión de los informes de detección de violencia de género realizados por enfermeras, en el marco legal de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. Asimismo, pidieron disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería.

Actualmente, en Canarias hay más de 15.000 enfermeras y enfermeros que "somos capaces de identificar la violencia y, por tanto, de denunciar inmediatamente; sin embargo, como no tenemos la posibilidad de generar un informe directo que active el proceso, nuestras acciones se ven limitadas", según recalcó la directora del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.

Las medidas adoptadas por Sanidad ante la violencia de género varían desde la realización de programas de sensibilización y prevención primaria, hasta la intervención en el momento de la agresión y su posterior seguimiento. En este punto, "el papel de las enfermeras como parte de los equipos de atención sanitaria es fundamental".

A diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no contempla el informe de una enfermera o enfermero colegiado como uno de los posibles medios para identificar las situaciones de violencia de género o de riesgo, y esto da lugar a que la enfermera deba derivar a la mujer víctima hacia otros profesionales, quienes serán los encargados de generar un informe que haga posible la intervención. Por esta razón, "se retrasa la atención y se da lugar al fenómeno de doble victimización o revictimización de la mujer".

"Las enfermeras son profesionales accesibles que, además, lideran la atención en contextos claves como la atención domiciliaria. Esta accesibilidad y la presencia en el domicilio les permite identificar de forma precoz la violencia en el ámbito doméstico", según aseguraron.

Asimismo, insistieron en la importancia de implementar nuevas acciones y, para ello, anunciaron un nuevo proyecto que desarrollará en Canarias formación para las enfermeras, para los estudiantes en Enfermería, mecanismos informativos continuos desde la profesión para solventar los problemas que se generan en torno a esta problemática y, al mismo tiempo, investigación local.

Barrera mostró su total predisposición para ayudar en esta petición desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, y destacó que "el cuerpo de enfermería es el que atiende de primera mano a las víctimas por primera vez y, por ello, son conocedores de la situación, haya denuncia o no".

"En este sentido, es fundamental y esencial que tengan legitimidad como parte del protocolo, para poner en marcha la maquinaria necesaria que active la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas", tal y como afirmó la adjunta.