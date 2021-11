Animundo se vuelca en la adopción y la tenencia responsable de animales en su cuarta edición

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria ha presentado en la mañana de hoy, martes 16 de noviembre, la cuarta edición de Animundo, la Feria del Animal de Compañía, que regresa a Infecar los días 27 y 28 de noviembre. Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, con la organización de Infecar, esta feria volverá a ser el punto de encuentro para todos los amantes de los animales que, además, en esta ocasión podrán vivir una edición completamente presencial, tras adaptar la de 2020 a un formato híbrido. Las entradas, que tienen un coste de un euro, se pueden adquirir en la web www.animundo.es. Además, aquellos que lo deseen pueden acudir al recinto acompañados con sus perros de manera gratuita.



Así pues, Animundo celebrará cuatro sesiones, entre el sábado y el domingo, que tendrán un horario de 10.00 a 14.30 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. En el espacio de tiempo que va entre las 14.30 y las 16.00 horas, los asistentes podrán aprovechar el descanso para disfrutar de un refrigerio en los foodtrucks habilitados en el recinto.

El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, el director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, y la directora general de Infecar, Natalia Santana, han dado a conocer todos los detalles de esta edición, que contará con 19 expositores y un variado programa de charlas, talleres y exhibiciones, además de las ya tradicionales pasarelas de adopciones por la que desfilarán 30 perros del Albergue Insular del Cabildo de Gran Canaria.

"El Cabildo de Gran Canaria, a través de la consejería de Medio Ambiente y la consejería de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, pone en marcha esta cuarta edición de Animundo, la Feria del Animal de Compañía, que tiene por objeto dinamizar el tejido empresarial de este sector, así como difundir y promover la tenencia responsable de animales, incentivando la adopción de los que se encuentran en el Albergue Insular del Cabildo", ha asegurado Raúl García Brink.

"Además, Animundo supone un impulso para la pequeña y mediana empresa de la isla. Con casi una veintena de expositores, entre los que se encuentran desde clínicas, a centros educativos, pasando por peluquerías, tiendas, protectoras, etc., la oferta comercial de esta Feria permite descubrir en un único espacio una gran variedad de productos y servicios", ha añadido.

Natalia Santana, por su parte, ha apuntado que "este año recuperamos la presencialidad al 100% de la feria, tras la edición híbrida de 2020, lo que nos permitirá reencontrarnos con el público de una manera más amplia, con un aforo de 1.200 personas por sesión".

"Asimismo, como novedad de esta edición, celebramos el sábado 27 de noviembre el I Congreso Felino de Canarias, organizado por la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal, FAUDA, que tratará, entre otros temas, el control de las colonias felinas de Gran Canaria", ha finalizado.

Por último, Manuel Amador, ha señalado que "este proyecto ha venido para quedarse. Animundo acoge un tema creciente que va a ir a más y es que la sensibilidad con el mundo de los animales aumenta cada día exponencialmente".

Asimismo, el director general de Medio Ambiente ha apuntado que "Animundo es un altavoz para incentivar la adopción. No podemos olvidar que aquí tan solo encontraremos una muestra con 30 perros en adopción pero que, en el Albergue Insular, tenemos una media de 2.000 perros al año adoptados".

A lo largo de estas cuatro ediciones, Animundo se ha ido consagrando como el espacio de referencia para los profesionales, familias y amantes de los animales, que pueden encontrar en un único recinto todos los productos y servicios para el cuidado responsable de los animales de compañía (en ningún caso la venta de animales).

En este sentido, este año la feria contará con cinco grupos de expositores, por un lado, clínicas y hospitales veterinarios; por otro, tiendas de alimentación y productos para el disfrute; además de centros educativos y terapeutas, protectoras de animales y peluquerías caninas y felinas.

En esta ocasión, tal y como sucediera en la edición híbrida de 2020, Animundo volverá a emitir por streaming en la web www.animundo.es todo el programa divulgativo, así como las ocho sesiones de pasarelas de adopción.

No obstante, cabe recordar que para realizar las adopciones será necesario estar de manera presencial en Infecar para cumplimentar el trámite necesario y comenzar un nuevo camino en compañía del amigo más fiel, con todas las garantías que ofrece el Albergue Insular del Cabildo de Gran Canaria, gestionado por la Consejería de Medio Ambiente.

Programa divulgativo

Como es habitual, además del espacio expositivo, Animundo dispondrá de un amplio programa de charlas formativas, talleres y exhibiciones. En lo que respecta el programa, la jornada del sábado se iniciará a las 10.15 horas con la charla formativa '¿Un nuevo animal en casa? Tras la adopción, ¿qué cuidados necesito conocer?', a cargo del Colegio Oficial de Veterinarios. Tras esto le llegará el turno a Juan Gancedo, policía nacional, que ofrecerá una charla sobre la 'Tenencia responsable y bienestar animal'.

A partir de las 13.20 horas tendrá lugar un taller exterior en el que Sarai González, técnica en Intervenciones Asistidas con Perros y educadora canina en ATAP Canarias, expondrá si '¿Puede ser mi perro entrenado como perro de terapia?'.

Para la tarde del sábado está previsto que a las 16.05 horas, Guillermo Alfaro, CEO de Appmypets – Amykus, imparta una charla sobre 'Appmypets, una app que da voz a las mascotas'; a las 16.20 horas tomará la palabra Jaime Espinosa, veterinario y gerente de La Madriguera de Triana, con una ponencia sobre 'Nutrición y manejo de conejos y cobayas'; y el primer bloque de la tarde finalizará a las 16.45 horas con una charla/taller sobre 'Comunicación canina y problemas de comportamiento', a cargo de Esther Alonso, ETHO - Etología clínica y bienestar animal.

A las 18.50 horas, comenzará un taller adaptado para los niños y niñas en el que Ignacio García, veterinario especialista en Etología Clínica del perro y el gato, les dará herramientas sobre '¿Cómo me acerco a ese perro? Bases de la comunicación canina'.

La jornada del domingo 28 dará comienzo con la charla formativa 'A su edad, ¿vale la pena tratarlo?, a partir de las 10.30 horas y a cargo de Enrique Rodríguez, profesor del departamento de Patología Animal de la ULPGC. A él le seguirá Manuel Zumbado, desde. La educadora canina especialista en Salud Comportamental, Patricia Cadenas, ofrecerá a las 13.20 horas de un taller sobre 'Confianza y autoestima'.

Para finalizar, la sesión matutina volverá a tener sobre el escenario a Juan Gancedo, policía nacional, que ofrecerá una charla sobre la 'Tenencia responsable y bienestar animal'. Le seguirá Sergio García, director general de Derechos de los Animales, que desde las 16.45 horas hablará sobre la 'Ley de Protección y Derechos de los Animales'. Ya a las 18.50 horas volverá al escenario de Animundo la educadora canina especialista en Salud Comportamental, Patricia Cadenas, que dará un taller sobre 'Perro influencer'.

Esta nueva edición de Animundo cuenta con el patrocinio de Cajasiete y la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el Albergue Insular de Animales, la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal (FAUDA), el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Entrées, el Club Granky y ATAP Canarias.