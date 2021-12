Cruz Roja se vuelca con La Palma en estas Navidades

A través de la iniciativa "Apadrina una Ilusión", la Organización entregará 433 juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, para promover el juego saludable y enriquecedor entre los más pequeños de la isla. De estos juguetes (que han pedido los niños y niñas en sus cartas), 326 irán directamente a menores afectados por la erupción y 107 serán para niños y niñas, no damnificados por esta emergencia, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona afectada. Por otra parte, también se distribuirán más de 150 vales de compra para regalos como ropa, materiales de electrónica y juguetes, entre otros.

Además, Cruz Roja ha preparado 1.500 cestas o lotes de Navidad para todas las familias afectadas. En estas cajas se encuentran productos típicos de estas festividades como turrones, barquillos, polvorones y bombones, entre otros. Las cestas, vienen acompañadas por tarjetas de felicitación elaboradas por niños y niñas de diferentes colegios de la isla de Tenerife, que con este pequeño detalle han querido mandar un mensaje de apoyo a todas las personas damnificadas.

Asimismo, las personas mayores que se han visto afectadas por esta emergencia contarán con kits especiales, que contienen bombones, una manta, un lote de cremas hidratantes y un peluche.

A día de hoy, la Organización ya ha realizado 8.436 atenciones, que se corresponde con más de 3.000 unidades familiares diferentes, en materia de emergencia social, mediante la entrega de ayudas sociales por valor de más de 1.200.000 euros, que comenzaron a repartirse el pasado 30 de septiembre.

Del total de ayudas distribuidas, 3.550 son entregas económicas, como tarjetas de compra para consumir en distintos supermercados (953), tarjetas monedero para que puedan destinarla según sus necesidades específicas (1.711), vales de material escolar (20), tarjetas de gasolina (256) y ayudas para el alquiler de viviendas (610).

Por otra parte, se han repartido 3.366 paquetes de productos de primera necesidad, como kit de alimentos (204), de higiene personal de adulto y de bebé (2.048), kit de limpieza del hogar (947) y de cenizas (167), además de vestuario.

Todo ello se traduce actualmente en la entrega diaria, por parte de Cruz Roja, de unos 25.000 euros en ayudas sociales.

Además, hasta la fecha se han entregado unas 250.000 mascarillas FFP2, gafas protectoras y chalecos reflectantes a pie de calle en los municipios afectados, tanto a intervinientes en esta emergencia como a la población palmera en general.

Desde que comenzó la erupción volcánica el pasado 19 de septiembre, continúan activos los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Albergue y Logística, Comunicaciones, Atención Psicosocial, y Búsqueda y Salvamento, realizando labores de atención y traslado de evacuados, gestión de albergue y alojamiento a las personas realojadas, servicios de apoyo sanitario, colaboración en limpieza de cenizas en tejados y otros, coordinación logística en el operativo con el resto de intervinientes (así por ejemplo, se han servido más de 112.000 raciones de comida al personal que está interviniendo en la emergencia), apoyo psicosocial, distribución de mantas y kits de higiene entre los realojados, etc. Todo ello ha supuesto también una importante asignación de recursos económicos, materiales y humanos.

Paralelamente, Cruz Roja trabaja en una cartera de proyectos a corto, medio y largo plazo para apoyar y asistir a las personas damnificadas, y contribuir a su recuperación durante los próximos meses, con especial atención a la infancia, personas mayores y núcleos familiares que han sufrido la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia.

Todo esto se ha podido realizar gracias al apoyo de toda la sociedad y de multitud de entidades y empresas; y, por supuesto, al personal laboral y los más de 400 voluntarios y voluntarias que están participado en este operativo.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 157 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.400 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de personas en todo el país, de las que más de 1,7 millones son atendidas desde programas sociales. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Además de su actividad habitual con las personas vulnerables, al declararse la pandemia, puso en marcha el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19, un plan integral de actuación en todas sus áreas: Socorros, Salud, Inclusión Social, Educación, Empleo y Medioambiente, con el que ya ha llegado a más de 4, 4 millones de personas a través de más de 21 millones de respuestas, en lo que está siendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de su historia.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad