El Mercado de Nuestra Señora de África protagoniza 5,5 millones de cupones de la ONCE

Santa Cruz de Tenerife/ El Mercado de Nuestra Señora de África protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 11 de enero, dentro de la serie 'Este es tu mercado'. Serán cinco millones y medio los cupones que difundan este mercado de Santa Cruz de Tenerife.

Andrés Guillén Director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y Estefanía Hernández Presidenta Sociedad Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África, han presentado este cupón.



Es en 1943 cuando el Mercado Municipal de Nuestra Señora de África inicia su andadura. En él se desarrolla todo el comercio de alimentación de la ciudad y de la isla. Para su construcción se contrata al arquitecto José Enrique Marrero Regalado.

En 1974, la creación de un mercado mayorista, Mercatenerife, deja al Mercado Nuestra Señora de África sin la venta mayorista. También se ve afectada su actividad comercial por la llegada de las grandes superficies y supermercados.

Esto lleva al Mercado a una crisis que se solventa con la creación de una cooperativa integrada por los comerciantes del mercado, que propone al Ayuntamiento un proyecto para gestionar directamente el Mercado. Carece de ánimo de lucro y sus objetivos son la mejora de la marcha comercial del Mercado y la prestación de un servicio óptimo al cliente.

Se recupera la actividad comercial, y el Mercado Nuestra Señora de África se convierte en uno de los referentes de la ciudad. En el 2018, en atención a su brillante trayectoria, recibe la medalla de Oro del Gobierno de Canarias, y la medalla de Oro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Con la serie 'Este es tu mercado', la ONCE quiere apoyar a este tipo de espacios comerciales muy cercanos al público, especialmente en estos tiempos de crisis, en los que la compra cercana es muy apreciada por los consumidores.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.