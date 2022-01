El Cabildo distingue a 19 personas y entidades por su labor en favor de Gran Canaria

En concreto, en esa propuesta, José Miguel Pérez García, expresidente del Cabildo de Gran Canaria; la periodista y escritora ya fallecida María Dolores de la Fe Bonilla; y el músico y compositor Eduardo (Teddy) Bautista García son designados como Hija e Hijos Predilectos de la Isla.Los reconocimientos como Hijo Adoptivo recaen, a título póstumo, en la escritora catalana Carmen Laforet Díaz, que vivió en la Isla su infancia y parte de su juventud, cuyas experiencias trasladó a sus obras; y en el poeta barcelonés Eugenio Padorno Navarro, una de las figuras más relevantes de la poesía canaria contemporánea, que desarrolló su carrera en Gran Canaria.En el capítulo de distinciones, los premios 'Can de Gran Canaria' de las Artes son para la actriz Isabel Torres y la productora Dania Dévora; mientras los de las Ciencias se otorgan a la científica e investigadora del cáncer Direna Alonso Curbelo y al cirujano torácico Norberto Santana.Por su parte, otras diez personas y entidades reciben los 'Roque Nublo de Gran Canaria'. En concreto, el Social lo obtienen la Asociación Mojo de Caña y la Asociación de Teatro Social Hestia; en lo Económico, se distingue a Operaciones Portuarias Canarias (OPCSA) y a la Asociación de Empresarios Zona Triana; el Deportivo es para el Club Voleibol JAV Olímpico (CV Voleibol Urbaser); mientras el Folclórico se asigna al realizador y productor televisivo Alfredo Ayala Ortega y al músico Víctor Batista.El 'Roque Nublo de Gran Canaria' de Turismo se concede a la Asociación Turismo Activo y al primer presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Gran Canaria, Antonio Santana Miranda.Por último, en Solidaridad Internacional, el galardón es para la Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias, promotora de acciones en favor de la población de países en los que se precisa ayuda externa para subsistir.La propuesta se tratará en el Pleno que celebrará la Corporación Insular este viernes, día 28, y, tal y como ha anunciado Antonio Morales, la previsión es celebrar la gala institucional de entrega de honores y distinciones el próximo día 18 de marzo.

Premiados y premiadas

Hijos Predilectos de Gran Canaria

José Miguel Pérez García. Natural de Las Palmas de Gran Canaria y ex presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha demostrado su entrega, dedicación y compromiso con la Isla, en su etapa como responsable político; y ha realizado una destacada labor investigadora y divulgadora, como Doctor y Catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canario.

María Dolores de la Fe Bonilla (a título póstumo). Periodista y escritora, natural de Las Palmas de Gran Canaria, mostró su vinculación al costumbrismo y las tradiciones, y realizó una prolífica producción literaria, en la que dio testimonio de la idiosincrasia, el ser y el sentir de las y los isleños.

Eduardo (Teddy) Bautista García. Músico y compositor, natural de Las Palmas de Gran Canaria, protagoniza una larga trayectoria musical a nivel nacional e internacional con el grupo Los Canarios y en su carrera personal, ha paseado el nombre de Canarias por todo el mundo, ha abierto nuevos cauces a la música progresiva en España y en Europa, y, además, se ha implicado en la defensa de los derechos de autor de las y los artistas.

Hijos adoptivos de Gran Canaria

Carmen Laforet Díaz (a título póstumo). Nacida en Barcelona, esta escritora consagrada como una de las mejores narradoras de la realidad española y ganadora del Premio Nadal con su novela 'Nada' vivió en la Isla desde los dos hasta los 18 años, una etapa vital que le marcó y le llevó a mostrar en sus obras experiencias de la infancia y la juventud que vivió en Las Palmas de Gran Canaria, como en 'La isla y los demonios'.

Eugenio Padorno Navarro. Barcelonés de nacimiento, se trasladó a los dos años de edad a Las Palmas de Gran Canaria, donde se convirtió en una de las figuras fundamentales de la poesía canaria contemporánea y del estudio de la estética poética, como puerta esencial de entrada a la literatura; así como en un destacado crítico literario, especializado en la literatura canaria y su tradición histórica.

Premios 'Can de Gran Canaria' de las Artes

Isabel Torres. La actriz fue la primera canaria transexual que, en 1996, adecuó su DNI a su identidad sexual y la primera candidata de este género a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en 2005. Destacada activista de la lucha en favor de la igualdad y del reconocimiento del colectivo transexual, obtuvo el Premio Ondas a la mejor intérprete femenina y los Premios Hoy Magazine 2020, por su papel en la serie televisiva 'Veneno'.

Dania Dévora. Productora de reconocido prestigio, por su exitosa trayectoria profesional y su relevante contribución a la promoción del arte y la cultura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, a través de espectáculos, festivales y eventos, que le han valido numerosos reconocimientos a nivel internacional.

Premios 'Can de Gran Canaria' de las Ciencias

Direna Alonso Curbelo. Científica e investigadora de cáncer, ha realizado importantes aportaciones en su investigación de los mecanismos de iniciación y progresión del cáncer de páncreas, tumor con una elevada mortalidad, cuyo diagnóstico suele realizarse en fases avanzadas. Su trabajo más reciente ha permitido descubrir aspectos del gen mutado KRAS, presente en el 95% de los pacientes que sufren esta enfermedad, altera los programas epigenéticos asociados a reparación tisular para iniciar el cáncer de páncreas. Sus hallazgos han abierto nuevas vías para identificar biomarcadores que posibilitan una detección precoz, así como dianas terapéuticas que favorecen un tratamiento más temprano.

Norberto Santana Rodríguez. Cirujano de una amplia proyección internacional, jefe de cirugía torácica y trasplantes de pulmón del 'King Faisal Specialist hospital and research Centre' de Arabia Saudí, ha realizado importantes aportaciones a la cirugía torácica y es pionera en la investigación de nuevos métodos para prevenir el rechazo crónico en este tipo de trasplantes.

Premios 'Roque Nublo de Gran Canaria' de lo Social

Asociación Mojo de Caña. Entidad que desarrolla una labor de promoción del empleo, la igualdad y los derechos humanos, y por la educación en valores y los servicios que presta en materia de juventud, ocio y tiempo libre, y servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de las y los grancanarios.

Asociación de Teatro Social Hestia. Entidad que contribuye a la mejora de las prácticas profesionales, desde la diversidad y la interdisciplina, dando a las personas destinatarias el protagonismo de su propio proceso de cambio, en favor de una sociedad próspera y más justa. Asimismo, procura la mejora de la calidad de vida de las personas, a través de programas y proyectos socioeducativos, de los que realiza investigaciones y evaluaciones con rigor científico.

Premios 'Roque Nublo de Gran Canaria' de lo Económico

Operaciones Portuarias Canarias SA (OPCSA). Esta empresa de logística y transporte, cuya terminal de contenedores y trasbordo está radicada el Puerto de Las Palmas, es reconocida por su amplia trayectoria en el recinto portuario de la capital grancanaria y por su contribución a la actividad económica de Gran Canaria.

Asociación de Empresarios Zona Triana. Entidad referente en la dinamización de la actividad económica y la mejora del área comercial abierta de este barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria.

Premio 'Roque Nublo de Gran Canaria' del Deporte

Club Voleibol JAV Olímpico (CV Voleibol Urbaser). La entidad deportiva desarrolla una labor esencial con la cantera femenina de esta disciplina en la Isla, que le ha llevado a ganar la Liga Iberdrola en 2021 y a ser finalista de la Copa de la Reina de la misma temporada.

Premios 'Roque Nublo de Gran Canaria' del Folclore

Alfredo Ayala Ortega. Productor y realizador televisivo, ha efectuado una aportación esencial al programa más longevo de RTVE, 'Tenderete', que tanto aporta al sentir cultural del pueblo canario; así como a numerosos programas y proyectos de televisión dedicados al conocimiento de la Isla, de sus tradiciones y de la idiosincrasia de su gente.

Víctor Batista. Ampliamente reconocido en las Islas por su labor de divulgación de la música popular canaria y de las tradiciones, siempre realizada con sencillez, gusto y rigor.

Premios 'Roque Nublo de Gran Canaria' del Turismo

Asociación Turismo Activo. Entidad que contribuye a la promoción turística de Gran Canaria, con criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad en los servicios que ofrece, y propicia el conocimiento y puesta en valor de las bellezas naturales de cada Isla.

Antonio Santana Miranda. El primer presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Gran Canaria, es uno de los precursores e impulsores del turismo en la Isla, desde su restaurante-bar El Alpendre del Amo, en San Fernando, donde acogió las primeras celebraciones de Santa Marta como patrona del turismo y la hostelería, y que se convirtió en un referente culinario para el turismo nórdico y escandinavo. Su trabajo ya ha sido reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Turístico a nivel estatal (1968), la Medalla de Playa de Importantes de Turismo de Canarias (1984), el IX galardón canario de Pymes de Ocio y Restauración de la FECAO, y la Medalla al Mérito Turístico y nombramiento como Excelente del Turismo de Maspalomas-San Bartolomé de Tirajana (2002).

Premio 'Roque Nublo de Gran Canaria' de Solidaridad Internacional

Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias. Entidad que desarrolla actuaciones destinadas a adoptar medidas que mejoren la vida de la población de algunos países, en especial de Cuba, en los que la subsistencia se hace muy difícil sin ayuda exterior. Para ello, promueve campañas de solidaridad, a través de donaciones de material hospitalario, así como charlas y acciones de información y concienciación, para que los actos solidarios formen parte de la sociedad canaria.