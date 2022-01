Hayan o no nuevas introducciones, el vídeo denuncia muestra sin paliativos que en el estanque no estaba la pata ni sus crías, sí habían plumas esparcidas y el acceso está desprotegido totalmente.

Como quiera que sea, se deslumbra un nuevo culebrón de desaparición y aparición de animales, algo más al estilo de series como "The black list".

En cualquier caso no se entiende que dejen al descubierto y sin protección a estas aves. La cuestión no es si hay patos, patas, gansos o han metido más hoy, la cuestión es por qué están ahí desprotegidos y en vez de reconocerlo intentan desmentir vídeos o acusar al mensajero.

Los testigos comentan que el lugar del maltrato fue el estanque próximo al aparcamiento y la zona canina, que no está acondicionado para dar seguridad a los animales.

Además de no estar vallado, no hay presencia de personal de seguridad suficiente, como requieren los ciudadanos.

Recuerda que no es la primera vez que pasa, puesto que ya mataron al otro pato que estaba en el mismo estanque, que no tiene valla, ni recinto que lo proteja, por lo que se pregunta si el concejal del área, Álvaro Monzón, tiene prevista su protección o el traslado al de San Juan de Telde, donde sí están en un recinto vallado.

Es un ejemplo más de que no es buena idea el uso de animales en los parques en la sociedad actual, ya que antes hay que invertir en políticas de sensibilización y concienciación animal, además de actualizar su ordenanza municipal de protección animal, la cual tiene en Telde más de 30 años.

Los testigos han sido asesorados por Leales.org para denunciar el suceso a través de la aplicación "Alertcops", además de ponerlos en contacto con los responsables de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde.

Desde la plataforma animalista se ha pedido al concejal del área, Álvaro Monzón Santana, que evite convertir los parques en zoos y, si ya los hay, que sean trasladados a otros lugares donde se les pueda garantizar la correcta vigilancia y seguridad.

