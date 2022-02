Los gA confirman que 400.000 pymes en toda España mantienen a día de hoy graves problemas de liquidez

Canarias/ Un 96% de los autónomos no está de acuerdo con el sistema de cotizaciones a la seguridad social presentado por el ministro Escrivá. El 78% de los Gestores Administrativos afirma que sus clientes pymes y autónomos no confían en los fondos europeos como medio para salir de la crisis.

Los datos han sido recogidos durante los días 7, 8 y 9 de febrero mediante un nuevo barómetro realizado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. En esta edición del Barómetro se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por Covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.

Según el Barómetro, sigue habiendo 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal. Eso no significa que las 130.000 empresas vayan a presentar concurso el día que acabe la moratoria. Muchas de estas empresas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados.

El Barómetro también indica que el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la Seguridad Social y a Hacienda. El estudio señala que hay un 11% de pymes que hoy no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán en 2022 en problemas. Por tanto, pueden seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo.

El Barómetro señala además que el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. El 78% de los Gestores Administrativos creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. Es muy importante concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo.

En la encuesta se ha preguntado a los Gestores Administrativos cuántas bajas han tramitado a consecuencia de Ómicron, recogiendo el Barómetro que se han tramitado por los Gestores Administrativos bajas equivalentes al 20% del personal de las pymes. Los gA recuerdan que hace unos días el ministro Escrivá manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Sin embargo, el Barómetro de los Gestores Administrativos señala que el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento. De seguir adelante este proyecto contentará al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país, aseguran los Gestores Administrativos.

Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife