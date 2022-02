Un refugio de caballos de Arico El Viejo lanza un crowdfunding para salir a flote tras la crisis del Covid-19

El refugio se ha autofinanciado casi por completo con propios ingresos, con la excepción de algunas donaciones. "Lamentablemente, debido al Covid-19, mi negocio se ha visto muy afectado y ahora hemos agotado todos nuestros fondos y ahorros personales para mantener a estos caballos a salvo. Esperaba poder recaudar fondos con mis ventas de joyas hechas a mano durante las navidades, pero no ha sido suficiente. He dejado pasar demasiado tiempo, pero espero que no sea demasiado tarde", señala el autor de la campaña.

"Pido su ayuda para cubrir el coste del heno durante los próximos meses, hasta que, con suerte, mis ingresos se recuperen y podamos volver a ponernos en pie. Nuestros caballos se mantienen de la forma más natural posible y tienen acceso a caminos naturales por todo nuestro terreno donde pueden ramonear algunas de las plantas y arbustos, pero no tenemos pastos y dependen completamente del heno para satisfacer sus necesidades dietéticas. La cantidad que comen individualmente varía, pero una paca de 380 kg dura aproximadamente 3,5 días. Cada paca cuesta 92,50 euros, lo que equivale a algo más de 800 euros al mes", explica el autor de la campaña.

"No tenemos un gran equipo de voluntarios, sólo somos 4 personas, trabajando tan duro como podemos para asegurar que los caballos puedan permanecer aquí, felices y con sus nuevos amigos. Ese es nuestro último recurso y algo que realmente esperamos que no tenga que ocurrir", sentencia el autor de la campaña.