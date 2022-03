El rey Juan Carlos comunica a Felipe VI que seguirá viviendo en Abu Dabi aunque visitará España "con frecuencia"

Nacional/ Se lo ha comunicado en una misiva que ha hecho pública la Casa Real. Abre la puerta a regresar a España en el futuro, en cuyo caso residiría fuera de la Zarzuela en una vivienda privada El rey Juan Carlos ha comunicado este lunes a Felipe VI su deseo de continuar viviendo en Abu Dabi, aunque señala que visitará con frecuencia España. Sin embargo, abre la puerta a regresar al país en el futuro, en cuyo caso tendría una residencia privada y no en el Palacio de la Zarzuela.

"Prefiero, en este momento, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida", le ha comunicado en una misiva que ha hecho pública la Casa Real y a la que ha tenido acceso RTVE.

Su carta llega cinco días después de que la Fiscalía General del Tribunal Supremo haya archivado la investigación que mantenía abierta sobre la fortuna del rey emérito, relativas a la adjudicación del AVE a la Meca, el uso de tarjetas black o una fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. Además, el Ministerio Público dio por buenas las dos regularizaciones fiscales que realizó Don Juan Carlos sobre sus finanzas.

Le parece "oportuno" considerar su regreso, pero prefiere seguir en Abu Dabi

Tras esta decisión, el rey emérito ha transmitido a su hijo que aunque le parece "oportuno" considerar su regreso a España, por motivos "que pertenecen a mi ámbito privado" prefiere continuar viviendo en la ciudad en la que reside desde 2020. "Como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", añade.

Eso sí, aclara a su hijo que seguirá retirado de la vida pública, tal y como anunció en 2019. Además, tanto durante sus visitas, "como si en el futuro volviera a residir en España", su propósito es organizar su vida personal y su lugar de residencia "en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible". Esto implica que no tiene intención de vivir en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de la Jefatura del Estado y de la familia real.

Asimismo, indica que "lamenta sinceramente" aspectos de su vida pasada, aunque también siente "un legítimo orgullo" por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, "fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

Fuera de España desde 2020

Juan Carlos I decidió en agosto de 2020 abandonar el país rumbo a Emiratos Árabes Unidos ante la "repercusión pública" de dicha investigación de sus finanzas. En su carta recuerda que lo hizo "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España" y "para facilitar el ejercicio" de las funciones de Felipe VI.

"Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad", agrega. "Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido".

A la carta del rey emérito, Felipe VI le ha contestado que "respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta".

Investigaciones, Abu Dabi y la familia real: cronología del rey eméritoreproducir video01.40 minInvestigaciones, Abu Dabi y la familia real: cronología del rey emérito

En diciembre de 2021, la Fiscalía suiza también archivó otra causa relacionada con una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia saudí al rey emérito y la presunta comisión que habría hecho posteriormente a Corinna Larsen. Desde entonces, con el panorama judicial más despejado, comenzaron las especulaciones sobre su posible regreso a España.

El Gobierno ha expresado este lunes su "respeto absoluto" a las decisiones de la Casa Real, y ha precisado que "estaba informado" de la voluntad del rey de mantener su residencia "permanente y estable" en Abu Dabi y visitar España "con frecuencia".

Desde el Ejecutivo se había evitado comentar cualquier dato sobre su posible vuelta, si bien el presidente Pedro Sánchez había indicado que era "conveniente" en que el rey emérito debía dar explicaciones a los ciudadanos por las investigaciones.