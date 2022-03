Beatriz Barrera: "Este informe es nuestra aportación a la lucha por una igualdad real"

El Diputado del Común, Rafael Yanes, presentó en el Parlamento de Canarias el "Informe Extraordinario sobre el grado de cumplimiento del principio de representación equilibrada en la Administración Pública de Canarias", elaborado por la Adjuntía de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, a través de una investigación de oficio en la que se analizó la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas, y en los órganos directivos y colegiados de las diferentes administraciones públicas de la Comunidad Autónoma.

Dada la participación de todos los ayuntamientos, cabildos y distintas consejerías del Gobierno de Canarias en este estudio, los resultados son considerados estadísticamente representativos y, por tanto, permiten disponer de un diagnóstico descriptivo fiable del panorama autonómico.

Los datos expuestos en este informe alertan sobre el incumplimiento del principio de representación equilibrada de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, y evidencian que no existe una participación equitativa en los espacios de poder de la Administración Pública de Canarias.

"Las cifras arrojadas confirman lo que ya había comprobado a lo largo de mi carrera profesional, y es que no existe una igualdad en la representación equilibrada en las administraciones públicas de Canarias . A través de este trabajo exhaustivo y detallado en el que llevamos trabajando durante, aproximadamente, un año y medio, hemos constatado que la igualdad real no existe en el sector público, ya que la mujer está infrarrepresentada", afirmó la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera.

De esta forma, en la composición de los órganos colegiados de la Administración no hay una participación equitativa en un 34,48% de ellos, ya que de los 380 organismos existentes (199 del Gobierno de Canarias, 83 de los cabildos y 98 de los ayuntamientos), incumplen 131; y el 76,34% de las entidades públicas que incumplen, lo hacen en base a una mayor representación de hombres en sus órganos de dirección.

El exceso en el número de hombres en los organismos correspondientes a las consejerías del Gobierno de Canarias se da en 48 de los 70 (68,57%), en 32 de los 39 correspondientes a los cabildos (82,05%) y en 20 de los 22 pertenecientes a los ayuntamientos (90,90%). No obstante, existe una mayor representación de mujeres en las direcciones pertenecientes a los ámbitos de Salud, Cultura y Servicios Sociales (90,32%).

Según este Informe, ninguna de las consejerías del Gobierno de Canarias cumple de forma total el principio de representación equilibrada recogido en el artículo 12 de la ley canaria de igualdad en lo que respecta a la composición de sus órganos colegiados. Sin embargo, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos es la que tiene una representación más equilibrada (90%), con una sola entidad que incumple y que, según afirma la Diputación del Común, corrigió su composición tras aceptar la recomendación de la Institución, por lo que en la actualidad llega al 100%.

Por su parte, la Consejería de Sanidad es la que presenta más incumplimientos por exceso en el número de mujeres, ya que de los 17 órganos que no tienen representación equilibrada, 15 son por este motivo, es decir, un 88,23%.

En cuanto a los cabildos insulares, estos son los que peores resultados arrojan, ya que de los 83 entes públicos solo cumplen 44 de ellos, lo que significa un 53,01%. A pesar de ello, el Cabildo de La Palma es la única corporación insular que cumple al 100% el criterio de participación equilibrada, y se observa en sus 8 organismos públicos.

En cambio, los ayuntamientos del Archipiélago son los que más respetan el principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres en sus entidades colegiadas, ya que de las 98 existentes, 76 cumplen, por lo que llegan al 77,55%. Así, de los 88 ayuntamientos, 34 cuentan con empresas, fundaciones, organismos u otras entidades que forman parte del sector público dependiente de los mismos y, de estos, 12 incumplen.

En definitiva, "este informe extraordinario es nuestra contribución a la celebración del Día Internacional de la Mujer y nuestra aportación a la lucha por una igualdad real", aseguró Barrera.