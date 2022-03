Nace la Agencia de la ONCE en La Palma, La Gomera y El Hierro, para intensificar la atención a las personas ciegas de estas islas

La Palma/ La ONCE ha presentado hoy su Agencia de La Palma, La Gomera y El Hierro, que se convertirá en referente de esa zona, y acercará la atención personalizada a 171 personas ciegas o con baja visión afiliadas a la Organización en estas islas. Las instalaciones, ubicadas en la isla de La Palma y recientemente reformadas, ofrecen servicios de gran calidad e intensifican los apoyos necesarios para la inclusión de estas personas. Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, y Nieves Hernández, consejera de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo de La Palma, acompañados por Esmeralda Cruz Pérez, directora de la Agencia, han recorrido las instalaciones y han visitado los distintos departamentos con los que la ONCE ofrece sus Servicios Sociales a las personas afiliadas de la zona. Durante el recorrido han estado acompañados por responsables del Grupo Social ONCE en Canarias y otras autoridades.

Espacios para rehabilitación y aprendizaje de accesibilidad o para el manejo de nuevas tecnologías adaptadas y Tiflotecnología se ubican en este nuevo edificio -recientemente reformado-, que cuenta con amplias salas para la realización de actividades, talleres, sesiones informativas...; todo para que las personas afiliadas a la ONCE continúen disfrutando del apoyo de la Organización, en un espacio totalmente accesible.Desde la Agencia de la ONCE en La Palma se atiende a 171 personas afiliadas (140 en La Palma, ocho en El Hierro y 23 en La Gomera). De ellas, 71 son vendedores o vendedoras de la ONCE, de los que 49 están en La Palma, 15 en La Gomera y siete en El Hierro.

Educación y empleo

Además, presta atención a 14 estudiantes, 11 en La Palma, dos en El Hierro y uno en La Gomera, algunos de los cuales están desplazados al Centro de Recursos Educativos que la ONCE tiene en Madrid y otros se preparan para el acceso a la Universidad.

Como dato curioso, la persona afiliada con más edad a la que la ONCE ofrece sus Servicios Sociales desde la Agencia de La Palma es una mujer que tiene 101 años; y la más joven en recibir estas ayudas es un niño de cuatro años.

Una sede de 200 años

La casa que alberga la Agencia de la ONCE en La Palma tiene al menos 200 años de antigüedad. Es de estilo canario y se trata de una construcción de tres alturas con dos fachadas, la principal, por donde tiene la entrada, en la calle Álvarez de Abreu y otra en la Avenida Marítima.

Su interior gira en torno a un patio típico canario, con balconada de madera de tea en la segunda planta, tanto en el patio como en la fachada principal. Toda la carpintería interior, incluidos los suelos de varias estancias, también son de madera de tea.

Tres detalles curiosos que llaman la atención y que denotan la antigüedad del inmueble: la ausencia de bisagras en las puertas interiores, que cuentan para hacer el giro propio de una puerta con dos pivotes, uno incrustado en el suelo, y el otro en la parte superior del marco. El segundo detalle añejo: los alféizares situados a ambos lados de las ventanas que se utilizaban para sentarse tranquilamente junto a la ventana y ver sin ser vistos, ocultos tras los visillos. Y la 'fresquera', una especie de alacena que serviría para conservar el mayor tiempo posible los alimentos frescos. Algunos estudiosos la sitúan durante la II República Española como un edificio utilizado como casa sindical.

Grupo Social ONCE

Además, en La Palma, el Grupo Social ONCE cuenta con una planta de lavandería industrial, con una plantilla de 26 personas, de las que 21 tienen algún tipo de discapacidad. En el año 2021 se lavaron en sus instalaciones 804.292 kilos de ropa de varios hoteles, apartamentos, el Hospital General de La Palma o el acuartelamiento El Fuerte.

Por su parte, Inserta, la entidad de Fundación ONCE para el empleo, cuenta actualmente con una bolsa de demandantes autorizados que asciende a 372 usuarios con discapacidad. De ellos, en La Palma hay 294; en El Hierro, 29; y en La Gomera 49. En los tres primeros meses de 2022 ha realizado acciones formativas con 30 alumnos y tiene abiertos cinco procesos de selección activos. Dentro del programa 'Mujeres en modo ON VVG', atiende a tres mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en estas islas.