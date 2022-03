En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable. Al mismo tiempo, mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, y obtiene beneficios históricos, millones de consumidores y consumidoras, personas usuarias, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, de autónomos y autónomas, o los sectores productivos de alto consumo energético, se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios.

A todo esto, se suma la injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania que ha provocado que los precios sigan aumentando de manera preocupante y disparatada. Si Europa no cambia los criterios que fijan los precios energéticos, esto va a suponer a corto y medio plazo, un aumento de la inflación a nivel nacional que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, así como, la recuperación económica de nuestro país.

Toca actuar con celeridad, por ello las organizaciones convocantes instamos a:

 Que se cambie el sistema de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta

 Que se aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética.

 Que se proteja a la ciudadanía y las familias.

 Que se proteja nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, el transporte motores de la actividad económica, y los empleos que generan, que han demostrado ser, entre otros, unos sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.

 Que se activen el mecanismo para evitar despidos porque es necesario proteger el empleo, así como para los autónomos y autónomas.

 Que se controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC, porque tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.

Desde las organizaciones convocantes hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a la Manifestación desde la Plaza de Rafael O'Shanahanar a la Delegación del Gobierno (Plaza de la Feria), el próximo día 23 de Marzo, donde se procederá a la lectura del manifiesto para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida.

Nos dirigimos al Gobierno de España y la Unión Europea para que esta crisis no la volvamos a pagar la clase trabajadora, la mayoría social y las personas más vulnerables; y que la invasión de Ucrania no sea la excusa perfecta para modificar los criterios sociales de igualdad, transición ecológica, generación de empleo....a los que van destinados, entre otros, los Fondos Europeos, Next Generation.