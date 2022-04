El Cupón Diario de la ONCE reparte 350.000 euros en el barrio de La Isleta

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en el barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 18 de abril.

Elías José Yánez Guedes, agente vendedora de la ONCE desde agosto de 2002, fue el responsable de repartir la suerte con 10 cupones de 35.000 euros cada uno, en su zona de venta itinerante en el barrio de La Isleta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)