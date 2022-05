Intersindical Canaria se manifestó este Primero de Mayo por las calles de Santa Cruz de Tenerife

Antes, a las 10 de la mañana, Intersindical también rindió homenaje en la Universidad de La Laguna al estudiante, Javier Fernández Quesada, asesinado por la Guardia civil durante la huelga laboral del 12 de diciembre de 1977, paro convocado por las organizaciones sindicales nacionalistas que luego conformarían la actual Confederación Intersindical Canaria.

Manifiesto del 1º de Mayo.

Trabajando para avanzar, resistiendo para vencer

En este 1º de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, con el telón de fondo de una inmensa crisis social y humanitaria en Canarias, producto no sólo de la crisis pandémica, sino de las políticas de ajustes realizadas en los últimos 20 años, políticas destinadas a la destrucción de los derechos alcanzados, no sin grandes sacrificios, por la clase trabajadora, pero también de los elevados índices de inflación, que no son, sólo consecuencia de la guerra de Ucrania, es necesario recordar que la inflación que vivimos ya había comenzado gracias al aumento de los precios energéticos y en los productos básicos de alimentación, la clase trabajadora canaria celebrará este Primero de Mayo en circunstancias extremadamente hostiles.

Canarias es, hoy por hoy, una nación con grandes dificultades para continuar su proceso histórico de desarrollo, un territorio frágil y maltrato por el modelodesarrollista, una situación de dependencia política y una economía basada en intereses foráneos, ajenos a nuestra gente y sus necesidades, se suman a esa crisis social para dar lugar a una situación de quiebra y de extrema emergencia social como no habíamos conocido en el último siglo.

Más allá de las cifras que, año tras año, ilustran las desventajas y empobrecimiento de los y las trabajadoras de nuestro país, se hace imprescindible colocar rostro a las personas maltratadas por un sistema de explotación y expoliación que nos impide avanzar, individual y colectivamente. Esos rostros que encontramos en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestros hogares, en definitiva, es nuestro pueblo, nuestra gente la qué está sufriendo que las rentas de quienes trabajamos en este país no sean invertidas en la creación de empleo, en servicios públicos o en cuidados para las personas, por el contrario, están siendo traspasadas a rentade capital, es decir, a beneficio empresarial.

INTERSINDICAL CANARIA, ante esta situación, manifiesta su firme voluntad de seguir trabajando para avanzary resistiendo hasta vencer, renovando su compromiso connuestro pueblo y nuestratierra. Por ello este Primerode Mayo, seguimosTRABAJANDO POR:

• La defensa de los servicios públicos y del empleo público, en una lucha clara contra la privatización y externalización de los mismos. De forma especial reivindicamos el necesario desarrollo de una Educación pública, gratuita, compensadora de desigualdades, laica, enraizada en nuestro entorno, Canarias, y de calidad; así como también reivindicamos la necesaria dignificación de los servicios de salud y los cuidados. exigiendo al gobierno de Canarias que deje de usar nuestro dinero para capitalizar la sanidad privada.

• Hacemos especial énfasis en acabar con el fraude de Ley en la contratación pública, estabilizando al conjunto de personas precarias existentes hoy en nuestras administraciones. QUIENES ESTAN SE QUEDAN.

• La defensa de pensiones públicas que permitan vivir con dignidad a las personas trabajadoras tras muchos años de entregar su fuerza de trabajo.

• El fin de las subvenciones a las importaciones para que estas sean invertidas en la producción local.

• Una Ley de suelo que defienda de verdad nuestro frágil territorio de la especulación inmobiliaria y turística, priorizando el acceso a la vivienda de nuestro pueblo.

• La derogación total de las Reformas laborales de 2010 y 2012.

• El fin de los macroproyectos energéticos y de la venta de Canarias por cachitos a multinacionales y capitales foráneos.

• Que la evasión legal de impuestos que supone la Reserva de Inversiones Canaria se acabe definitivamente y sus fondos sean invertidos en un macro plan de empleo que frene las vergonzantes cifras de desempleo en Canarias. Así mismo exigimos que se implanten medidas que disminuyan progresivamente la brecha salarial de género.

• Presupuestos que prioricen el cambio de modelo económico, tecnología frente a la tercerización actual. Que nuestro dinero no sirva para pagar ejércitos y monarquías mientras nuestro pueblo pasa hambre.

• Políticas públicas para los sectores juveniles, para que no sean expulsados de nuestro archipiélago, ofreciéndoles un futuro de dignidad.

• Un Marco Canario de Relaciones Laborales que nos permita organizar nuestro mercado laboral en Canarias.

INTERSINDICAL CANARIA, se compromete a seguir RESISTIENDO hasta alcanzar:

• Una Canarias con capacidad políticapara decidir sobresu desarrollo y su futuro,auto centrada en sus propios intereses.

• Una Canariascon la totalidad de sus recursos al servicio de su mayoríasocial, la clase trabajadora.

• Una Canarias energética, alimentaria y políticamente soberana.

• Una Canarias desmilitarizada y con un Estatuto de Neutralidad que nos permitavivir en paz con los pueblos vecinos de nuestro continente.

• Una Canarias sin desigualdades ni violencia de género

• Una Canarias solidaridad con los pueblos del mundo.

• Una Canarias nuestra, del pueblo canario.

INTERSINDICAL CANARIA, honra la memoria de quienes nos precedieron en nuestra lucha, los Mártires de Chicago, las camiseras de Nueva York, Secundino Delgado, Antonio González Ramos, Javier Fernández Quesada, Bartolomé García, Belén María, y todos y todas las que han dado su tiempo, su libertad y su vida por la clase trabajadora y por Canarias.

La grave situación que padece nuestra nación no nos hace olvidar a otros pueblos del mundo, atendiendo al carácter internacionalista del Primero de Mayo, manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos saharauis, palestino y Kurdo, así como exigimos el fin del bloqueo a Cuba, Venezuela e Irán y nuestro apoyo a las naciones oprimidas exigiendo el libre ejercicio del Derecho de Autodeterminación.

Este Primero de Mayo, INTERSINDICAL CANARIA llama al pueblo canario a la auto organización en defensa de los intereses colectivos de la mayoría social de Canarias, de nuestro territorio e identidad. En definitiva, a la defensade nuestra Nación,sólo así habrá unfuturo de Dignidadpara la clase trabajadora de Canarias.

MANIFESTACIÓN: DOMINGO 1 DE MAYO A LAS 11,30. S.C DE TENERIFE, DESDE LA PLAZA SECUNDINO DELGADO (PLAZA WEYLER), HASTA LA PLAZA DE LA CANDELARIA

¡ VIVA LA CLASE TRABAJADORA ¡ ¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYO !

¡VIVA CANARIAS LIBRE Y SOCIALISTA!