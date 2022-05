Cruz Roja entrega sus Condecoraciones 2022 con motivo de su Día Mundial

La deportista en silla de ruedas que logró escapar de Afganistán, Nilofar Bayat, es una de las reconocidas este año por la Institución, junto al jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid e impulsor de la Fundación Porque Viven, Ricardo Martino; la fotógrafa brasileña y creadora del proyecto Humanae, Angélica Dass , por mostrar la diversa belleza de la humanidad a través de los pantones de la piel humana; la Fundación SERES, que promueve el compromiso social y liderazgo responsable de las empresas; la ingeniera industrial que lidera el grupo CSIC y ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para menores con atrofia muscular especial, Elena García Armada; la Cruz Roja Libanesa por su ejemplo de compromiso social, adaptabilidad de la respuesta en situación de crisis, y ser la más valorada por las personas libanesa frente a otras organizaciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial; y la Asociación Valenciana Casa Caridad, de asistencia social, con comedor y albergue para 70 personas, por evitar la mendicidad en las calles de Valencia. El acto estará conducido por la directora de Levante TV, Silvia Tomás, y el director regional de Cadena Ser, Bernardo Guzmán. El evento finalizará con la participación de una pareja de danza, que interpretará, al ritmo de la música, el poema recitado de 'Humanidad': Ender Bonilla y

Ana Escrivá.

Este año la celebración del Día Mundial tendrá lugar bajo el lema y propósito de la Organización 'Ser Mejores', y en el contexto que deja la crisis sanitaria de la COVID-19, la erupción del volcán de La Palma, la emergencia climática y un conflicto armado en Europa que aporta inestabilidad social y económica en todo el mundo, lo que hace vulnerables a personas que hasta la fecha nunca habían requerido de la ayuda de Cruz Roja.

Sólo en el año 2021, Cruz Roja ha llegado a casi 15 millones de personas, teniendo en cuenta que, en este segundo año de pandemia, el plan Cruz Roja RESPONDE atendió a más de 2,5 millones de personas de las 5,4 millones atendidas en total, con más de 23 millones de respuestas desde su inicio en 2020. La borrasca Filomena, los graves incendios forestales, la erupción volcánica en La Palma, la llegada de personas migrantes a Ceuta y de personas refugiadas a Afganistán han sido nuevas y múltiples emergencias que han hecho que el año 2021 sea, desde el punto de vista humanitario, un año de nuevo extraordinario.

Condecoraciones 2022

El reconocimiento de la acción voluntaria es muy importante para Cruz Roja, ya que su implicación es la base fundamental de la actividad de la Institución; dentro de los reconocimientos formales, como obligación moral de la Institución de potenciar y avalar la labor altruista y solidaria de sus miembros o entidades y personas que colaboran con Cruz Roja, o que apoyan, comparten y defienden los principios y objetivos de la Organización, se reconoce a personas u organizaciones que han conseguido con su trayectoria tener un gran impacto social. Así, se establecen según el Reglamento General Orgánico de Cruz Roja las Distinciones, que van desde el Diploma de Honor hasta la Gran Placa de Honor y Mérito (máxima concesión, que queda reservada a SS.MM. los Reyes a propuesta de la Asamblea General o el Comité Nacional).

Entre las máximas condecoraciones se encuentra la Placa de Honor, que recibirá la Cruz Roja Libanesa, seguida de la Medalla de Oro, reconocimiento que este año reciben por su esfuerzo, solidaridad y compromiso social el resto de personas o entidades reconocidas en el evento.

• Cruz Roja de El Líbano. Placa de Honor 2022 Desde hace varios años El Líbano atraviesa un momento complejo de "multicrisis", con una fuerte inestabilidad política que se ha agudizado particularmente desde el año 2019, con el aumento de protestas de amplios grupos de población. Hay una dimensión de la crisis económica y social, con más del 60% desempleo juvenil; inflación del 84,3% en 2020; aumento del precio de los alimentos del 670% en 2021 con cada vez mayor porcentaje de la población en condiciones de pobreza; etc. El sistema de sanidad pública está sobrepasado por el doble impacto de la crisis económica y la pandemia de coronavirus. Líbano se ha convertido en el país con la mayor concentración per cápita de refugiados en el mundo, ofreciendo refugio en este momento a alrededor de 1.000.000 de refugiados sirios y 650.000 refugiados palestinos. Es decir, más del 25% de la población residente en el país es refugiada. El país ha atravesado momentos de inestabilidad y tensión, con la guerra civil libanesa de 1975 a 1990 y distintas tensiones y enfrentamientos en los años posteriores entre grupos armados y el estado libanés o entre los grupos armados entre sí. A pesar de todo ello, la Cruz Roja Libanesa no sólo ha mantenido todos sus servicios esenciales, sino que ha demostrado gran capacidad de adaptación a nuevas vulnerabilidades, procesos en la mejora de gestión de voluntariado y un estricto cumplimiento de los Principios Fundamentales. Todo ello la ha hecho ser la primera entidad que despierta confianza tanto entre personas libanesas como no libanesas en la encuesta del Banco Mundial sobre necesidades y percepciones sobre la ayuda tras la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. (Cruz Roja Libanesa (62%) Naciones Unidas (37%) y el Banco Mundial (35%)).

• Nilofar Bayat. Medalla de Oro 2022: Gran defensora de los derechos de las mujeres afganas, y deportista en silla de ruedas que logró escapar del horror talibán, gracias a la ayuda de Antonio Pampliega, periodista español especializado en zonas de conflicto que fue secuestrado por Al Qaeda cuando cubría la guerra de Siria en 2015 y estuvo cautivo 10 meses. La odisea de Nilofar, de 28 años, de salir de Afganistán acabó con final feliz: reside en Bilbao y juega en el club paralímpico Bibaideak Bilbao BSR, donde es la primera jugadora afgana que forma parte de un equipo mixto. En Afganistán era la capitana de la Selección Afgana de Baloncesto en Silla de Ruedas; con dos años, un misil de los talibanes le dañó la médula espinal y mató a uno de sus hermanos. Es estudiante de Derecho y, hasta el día anterior de la victoria de los talibanes, era colaboradora del Comité Internacional de Cruz Roja en Afganistán. El regreso de los talibanes al país centroasiático puso a la joven en el punto de mira de los insurgentes, por tres motivos: ser mujer, estudiante y deportista de élite. Por eso, la jugadora pidió desesperadamente poder abandonar el país antes de que fuera demasiado tarde.

• Ricardo Martino. Medalla de Oro 2022: jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Es también impulsor de la Fundación Porque Viven, dedicada a atender las necesidades no cubiertas por el sistema de los menores y jóvenes hasta 26 años que se van a morir y sus familias. Es el pionero de los cuidados paliativos pediátricos y el artífice del modelo que funciona en Madrid y se está implantando en toda España. Su modelo consiste en contar con un equipo interdisciplinar de atención integral constituido por distintos profesionales. Tiene que haber como mínimo un médico, una enfermera, un trabajador social y un psicólogo. Cuentan, además, con un farmacéutico, un acompañante espiritual, un conductor, una secretaria, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales.

• Angélica Dass. Medalla de Oro 2022: reconocida y galardonada fotógrafa brasileña residente en España; combina la fotografía con la investigación sociológica, la educación y la importancia de la participación pública en la defensa global de los derechos humanos. Es la creadora del reconocido mundialmente proyecto Humanæ, una colección de retratos que revelan la diversa belleza de la humanidad a través de los distintos tonos de piel: los pantones de la piel humana. Su trabajo ha viajado por más de 80 ciudades de todo el mundo, a través de PhotoEspaña, el Foro Económico Mundial (Davos), Hábitat III de la ONU, Museo de la Migración de Londres, AMNH, Museo de Bellas Artes de Montreal, Galería de Ciencias de Dublín; a las páginas de National Geographic, Time Magazine, Foreign Affairs y otros medios relevantes.

• Fundación SERES. Medalla de Oro 2022: La Fundación promueve el compromiso social y el liderazgo responsable de las empresas. Su objetivo es que las empresas ayuden a crear valor y asuman su rol como agente clave para resolver problemas sociales. Su labor es esencial para defender el valor compartido como elemento estratégico indispensable en las organizaciones y conectar así el progreso social y económico. La fundación quiere afrontar el reto de la transformación de las empresas a la hora de asumir su posición frente a los problemas sociales. SERES busca innovar, provocar, colaborar, compartir conocimiento y proporcionar herramientas que faciliten el trabajo del gestor.

• Elena García. Medalla de Oro 2022: Ingeniera industrial, de Valladolid, que lidera el grupo del CSIC que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para niños con atrofia muscular especial, enfermedad degenerativa que afecta a cerca de 2.000 menores en España. Doctora en Robótica en 2009 por la Universidad Politécnica de Madrid y científica titular en el Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM. Comenzó su trayectoria profesional especializándose en el diseño de robots orientados a la industria, hasta que en 2009 conoció a Daniela, una niña que a raíz de un accidente de tráfico quedó en un estado severo de tetraplejia. A partir de ese momento su trabajo se centró en fabricar dispositivos orientados a mejorar las facultades físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de niños que sufren enfermedades neuromusculares degenerativas. Sus principales líneas de investigación abarcan la mejora en la agilidad de la locomoción en cuadrúpedos; la creación de exoesqueletos de extremidades inferiores y ortesis activas; la estabilidad dinámica en robots caminantes y su adaptación a terrenos complejos con perturbaciones ambientales. Es fundadora de Marsi Bionics.

• Asociación Valenciana Casa Caridad. Medalla de Oro 2022: Organización de asistencia social fundada en 1906 en la ciudad de Valencia por el entonces alcalde José Sanchis. Su sede, popularmente conocida como Casa Caridad, fue inaugurada en 1909 por Alfonso XIII de España. Es una organización no gubernamental. A pesar de que su servicio más conocido es el comedor social, Casa Caridad dispone de un albergue con 70 plazas para personas sin techo, dos escuelas infantiles totalmente gratuitas, un centro de día para transeúntes crónicos, programas de higiene, servicio de búsqueda de vivienda, peluquería y podólogos, ayuda en la búsqueda de empleo y actividades de ocio y tiempo libre, entre otros servicios. Hoy por hoy su trabajo va más allá que el dar únicamente comida. Desde 2000, año en que se profesionalizó su gestión, el Trabajo Social es su principal instrumento y servicio de integración. Un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y educadores trabajan a diario con los usuarios buscando soluciones a largo plazo para lograr su integración social.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 157 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.250 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a casi 5 millones de personas en todo el país. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Además de su actividad habitual con las personas vulnerables, al declararse la pandemia, puso en marcha el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19, un plan integral de actuación en todas sus áreas de conocimiento: Socorros, Salud, Inclusión Social, Educación, Empleo y Medioambiente, con el que ya ha llegado a más de 5,4 millones de personas a través de más de 23 millones de respuestas, en lo que está siendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de su historia.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.