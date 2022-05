Niños afectados por el volcán de Cumbre Vieja viajan a Tenerife con la Asociación Solidaridad con La Palma

La Palma/ Serán 3 días de desconexión para quienes más han sufrido esta terrible catástrofe natural; "queremos brindarles un fin de semana lejos de la realidad apabullante que dejó la erupción".

Mañana jueves comienzan una serie de 5 viajes organizados por nuestra Asociación Solidaridad con La Palma. Grupos de 30 niños de edades comprendidas entre los 8 y 11 años nos visitarán acompañados de los monitores, en este caso, de nuestra asociación amiga "Hagamos Pueblo". Son niños todos ellos de los municipios más afectados por la erupción del 19 de septiembre en la isla vecina: Tazacorte, Llanos de Aridane y El Paso.



El principal objetivo es que estos niños desconecten por unos días del ambiente tan duro que les ha tocado sufrir. A su vez, sus padres también lo podrán hacer mientras sus hijos viajan y disfrutan de una aventura que les hará crecer como personas y arraigará en ellos el espíritu de la solidaridad y de sentirse embajadores de sus familias en nuestra isla.

Queremos brindarles un fin de semana lejos de la realidad apabullante que dejó la erupción. Buscamos sus sonrisas; queremos verlos felices, con ilusión, ante el futuro complicado que se presenta a sus familias. Pretendemos disminuir el efecto traumático de lo pasado y convertirlo, en la medida de lo posible, en un proceso formativo que los capacite para solucionar cualquier dificultad a la que puedan enfrentarse en la vida.

Esta es el alma de la acción que hemos bautizado como "Sonrisas por La Palma".

Gracias a todos aquellos que hacen posible, mano tras mano, esta cadena de

humanidad que refleja lo mejor de nuestra existencia. "El amor al prójimo".

Gracias también, como no, a la colaboración solidaria de empresas como Binter, Loro Parque, Titsa, JSV, Ashotel, Hotel San Felipe Bahía Príncipe, Hotel El Tope, Hotel Alua, Barco de Papel, Nutrybox y Cerad 26. También a las instituciones Cabildo de Tenerife por medio de Turismo de Tenerife y al Excmo. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.

Seguimos trabajando por La Palma y como nos sentenciaron en nuestro primer viaje: "No nos olviden; esto no ha hecho más que empezar"