Rafael Yanes: "Es inadmisible que la ciudadanía tenga que esperar en la calle para ser atendida por la Administración"

Fue acompañado por el adjunto primero, Felipe Afonso, el secretario general, Lázaro Brito, y el coordinador de Asesores, Oliver Fariña. Las adjuntas de la Diputación del Común, Miagros Fuentes, y Beatriz Barrera, no pudieron asistir al acto, debido a su participación en una mesa de trabajo con el Defensor del Pueblo de España, para tratar aspectos relacionados con Menores y Violencia de Género.

Los datos recogidos en este informe confirman la línea ascendente de la Diputación del Común como servicio público, hasta el punto de duplicarse el número de personas que acude a sus oficinas para confiar sus problemas con la Administración Pública, durante los últimos cuatro años. "Este año hemos gestionado 5.099 expedientes: 3.671 del año 2021 y 1.428 de años anteriores", aseguró Yanes.

La pandemia desembocó en graves dificultades de la población para acceder a la Administración Pública, lo que originó un gran volumen de reclamaciones durante el ejercicio 2021. A tal respecto, la Diputación del Común reforzó el servicio telefónico con el número gratuito 900 928 922, en el que recibió más de diez mil llamadas, así como modernizó su página web con la posibilidad de presentar quejas por vía telemática con firma manual.

"La Administración Pública deja mucho que desear en este ámbito. Recibimos continuas quejas de que no contestan a los teléfonos, siendo la Seguridad Social una de las áreas que peor resultado obtiene al respecto. Cuando un ciudadano llama a una administración pública debe ser atendido por una persona que lo escuche y oriente", afirmó Yanes.

Asimismo, otra de las quejas ciudadanas más recurrentes recibidas por la Diputación del Común es la de no ser atendidos en las instalaciones de las administraciones. "Es inadmisible que se tenga que esperar de pie y en la calle para ser atendidos por la Administración Pública, cuando existen salas de espera para tal fin y cuando ya se está haciendo vida normal en todos los ámbitos".

En cuanto a las islas, La Palma sigue siendo la que más usa esta herramienta en relación con su número de habitantes, triplicando los datos de Gran Canaria; y los niveles de participación de Lanzarote y Fuerteventura crecieron un 35% y un 57%, respectivamente.

Con respecto a las áreas de gestión de la Diputación del Común, el 27% de las quejas ciudadanas fueron de Dependencia y Discapacidad. En este sentido, Yanes informó sobre la presentación de un Informe Extraordinario sobre la situación de la Dependencia en Canarias la próxima semana en el Parlamento de Canarias.

Asimismo, también se destacaron las quejas por desahucios, que duplicaron las del año 2020, o las de Discapacidad, que crecieron un 44%. Sin embargo, se hizo especial hincapié en la Sanidad Pública y en las listas de espera para ser atendidos por el personal médico especialista. "Tardamos una media de 118 días para ser atendidos por un especialista, y de 144 para las operaciones quirúrgicas. Hemos terminado el año con más de 30 mil pacientes en lista de espera, una cifra muy superior a la media por habitante del resto del país".

Para finalizar, el Diputado del Común arrojó un dato positivo y mostró su satisfacción ante la respuesta de la Administración Pública a las peticiones de la Institución, puesto que el número de recordatorios de deber legal disminuyó un 63%, el de advertencia un 52% y no existió ninguna declaración de obstruccionismo durante el ejercicio 2021. "Este resultado se debe al trabajo de acercamiento que hemos llevado a cabo con la Administración Pública, y que la ha sensibilizado con nuestras peticiones de informe".