Reconocidos artistas canarios donan sus obras como apoyo a los enfermos de cáncer de Ucrania

Canarias/ Reconocidos artistas canarios, todos Premios Canarias de Bellas Artes, se han unido en una iniciativa solidaria para crear la carpeta de arte 'Ucrania', cuya venta servirá para apoyar a los enfermos de cáncer de aquel país.

La iniciativa parte de Fernando Álamo que ha conseguido reunir para esta causa a Pepe Dámaso, Maribel Nazco, Paco Sánchez y Cristino de Vera que han donado una obra para este fin. "Cuando empecé a pintar hace ya cincuenta años creía que con un cuadro o un poema podíamos cambiar el mundo, desgraciadamente no fue así. Desde el primer momento que les propuse a los artistas que me acompañan en esta carpeta su participación, no hubo un solo instante de duda en prestar su colaboración. Ojalá este gesto sirva para paliar en alguna medida el sufrimiento de estos enfermos oncológicos de Ucrania que, a su ya delicada situación, suman ahora esta cruel invasión", explica Fernando Álamo.