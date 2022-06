Los vecinos de La Quinta llevan 30 años esperando por el alumbrado público

El Diputado del Común, Rafael Yanes se reunió con representantes de la Asociación de Vecinos de La Quinta de Chimaque, en Santa Úrsula, quienes informaron sobre la situación actual de los 2.000 vecinos y vecinas de esta urbanización, con respecto a lo que consideran un "abandono municipal" por parte del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

Los afectados denunciaron seguir con los mismos problemas de infraestructuras y servicios en la zona que hace años, así como haber presentado más de 60 escritos al Ayuntamiento, "de los cuales no ha contestado ninguno, alegando que no disponen de medios para responderlos debido a la cantidad de escritos que tienen", según puntualizaron.

La Asociación aseguró que existe una mayor inseguridad en las calles, "por las que no se puede caminar a oscuras debido a que las aceras están destrozadas y no hay puntos de luz suficientes. No podemos permitir ni tan siquiera que nuestros hijos salgan a pasear cuando cae el sol. Creemos que el Ayuntamiento ha tenido tiempo más que suficiente para iniciar cualquier tipo de actuación al respecto".

El Diputado del Común contactará con el Ayuntamiento de Santa Úrsula para conocer la situación actual, así como las razones por las que no se han contestado aún a las peticiones remitidas por la Asociación de Vecinos de La Quinta de Chimaque. De esta forma, Yanes trasladará las quejas del colectivo y les informará sobre las respuestas dadas por el Consistorio.