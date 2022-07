Una treintena de chicos y chicas con y sin discapacidad visual 'descubren su talento' en el campamento inclusivo de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife/ Alrededor de 30 niños y jóvenes de entre seis y 17 años con y sin discapacidad visual participan en el campamento inclusivo que la ONCE organiza en Santa Cruz de Tenerife del 4 al 9 de julio. Se desarrolla en la Residencia escolar San Andrés (barrio de San Andrés, Sta Cruz de Tenerife).

Esta iniciativa de los campamentos inclusivos, que se desarrolla por todo el país, fue reanudada el pasado verano tras la interrupción por la pandemia, y este año vuelve con fuerza renovada organizada por la Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE.



"Descubre tu talento"

En esta edición, el título genérico de esta actividad veraniega tradicional que cada año impulsa la Organización es 'Descubre tu talento', puesto que los participantes podrán disfrutar de multitud de actividades relacionadas con la música, el arte, la literatura, las manualidades o el teatro, donde descubrirán y potenciarán su talento de la mano de los equipos de monitores especializados de la ONCE. El trabajo realizado a lo largo del campamento será mostrado en la gala final 'Got talent', en la que podrán sentirse auténticas estrellas.

Además de los talleres artísticos, habrá otras actividades programadas igual de divertidas: deportes, excursiones, veladas nocturnas, actividades de multiaventura... Todo con el objetivo de pasarlo muy bien tras el duro curso académico.

Un amplio abanico de actividades con las que la ONCE persigue diversos objetivos, entre ellos propiciar que los menores obtengan una mejor relación consigo mismos y con su entorno, fomentando el interés por la realización de actividades grupales y la colaboración en las tareas colectivas, y potenciar la creatividad, la autoestima, la autonomía y el desarrollo de habilidades.

Los campamentos de integración están dirigidos estudiantes de 6 a 17 años, afiliados a la ONCE o no afiliados que estén siendo atendidos por los servicios educativos de la Organización. Asimismo, están abiertos a la participación de chicos y chicas sin discapacidad: familiares directos, compañeros de clase o amigos del mismo rango de edad. En total, cerca de 500 escolares participan estos días en campamentos de este tipo organizados por toda la geografía española.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)