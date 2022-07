La Diputación del Común crea un área específica para las personas afectadas por el Volcán

La Palma/ Rafael Yanes y Milagros Fuentes recibieron a un grupo de vecinos de Todoque, en La Palma, quienes denunciaron "no poder edificar en sus terrenos debido a una calificación del suelo que no se corresponde con la realidad".

Las personas damnificadas pusieron varias quejas por no poder edificar en sus terrenos tras la erupción volcánica, a pesar de encontrarse alejados de la lava, debido a una calificación del suelo que "no es acorde a los tiempos ni se corresponde con la realidad".Pidieron el cambio de esta calificación del suelo de sus terrenos en el Plan Insular para poder tener una vivienda habitual, y "volver a nuestras raíces y edificar en nuestras parcelas". De esta forma, solicitaron flexibilidad y un cambio real para los casos de aquellas personas afectadas con terrenos heredados: "No queremos hacer negocio. Queremos vivir en nuestras parcelas".El colectivo informó sobre la próxima creación de la Plataforma Pampillo-Todoque con el fin de que se reconstruya el camino de Pampillo para que les permitan volver a sus tierras. "Defendemos el derecho a volver. Pedimos que se nos respete la propiedad y no nos dejen desamparados".El Diputado del Común aseguró que la Institución seguirá en contacto con cada una de estas familias para conocer cualquier situación nueva, así como hará el seguimiento pertinente de cada una de las quejas y contactará con las administraciones competentes para conocer la situación.

Área especial para afectados por el Volcán

La Diputación del Común ha añadido a las 28 áreas de trabajo que desempeña la Institución un nuevo departamento dirigido hacia las personas afectadas por el Volcán de La Palma, que, desde su creación, ya cuenta con un total de 36 quejas.

"Cuando hay un caso especial abrimos áreas concretas para dedicarlas a los colectivos implicados. Ya lo hicimos con el covid-19 y ahora lo hemos hecho para las personas damnificadas por la erupción volcánica. En este caso, hemos dedicado esta área a la adjunta segunda, Milagros Fuentes, y a un técnico que estudiarán de forma individual cada uno de estos casos para poder defenderlos ante la Administración Pública", puntualizó Yanes.