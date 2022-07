'Tenerife GG' registró más de 15.500 visitas en su primera edición

El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, señala que "la primera edición de la Tenerife GG ha sido todo un éxito, no solo de público con un recinto lleno durante todos los días de celebración y más de 15.000 visitas a lo largo de la semana, sino también en lo que a empresas se refiere. En el Auditorio se dieron cita grandes expertos en materia de gaming y también se celebraron los premios EBLive Awards, con más de 25.000 seguidores vía streaming. Tenerife es un fantástico lugar para que se implanten grandes multinacionales que desarrollan videojuegos o para la creación de nuevas empresas. Es un nicho de empleo muy importante para nuestros jóvenes".

Por su parte, el director del Departamento de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García, afirma que "la realidad ha superado nuestras expectativas y, durante los seis días de duración de este evento, he podido comprobar en primera persona la revolución del gaming y de los esports, y de la cantidad de adeptos que mueve este sector".

El responsable de la Liga Canaria de Esports HiperDino, Antonio Cabrera, declara que "Tenerife GG 2022 ha sido una pasada. Es el resultado de un trabajo muy duro, de mucha gente entusiasmada con iniciar un proyecto que va más allá de un evento social. Puede contribuir a impulsar el tejido económico y profesional de las islas, ampliando las posibilidades de futuro para los canarios. Por aquí han pasado familias enteras a divertirse, profesionales, empresas y ciudadanos con ganas de formarse. Todo esto impulsado por HiperDino, el Cabildo de Tenerife y las marcas colaboradoras. Para nosotros es el inicio soñado de algo que esperamos que sea muy grande".

Uno de los grandes pilares de Tenerife GG fue la zona LAN, que acogió a alrededor de 1.000 participantes en un espacio con conexión ininterrumpida de 20 GB de velocidad, y en el que los mismos tuvieron la oportunidad de participar en competiciones exclusivas y actividades espontáneas durante la noche.

La zona lúdica del evento, GameCon, recibió al grueso de los visitantes, que pudieron disfrutar de grandes competiciones como las TGG Series de Valorant, que culminaron con la victoria de Team Galaga, y las de League of Legends, cuyos ganadores fueron los integrantes del CDT Esports. Ambos obtuvieron un total de 20.000 euros en premios tras lograr la victoria.

A las dos competiciones principales de Tenerife GG se sumaron otras de gran repercusión como las WonderSeries, los torneos apadrinados por el creador de contenido Zok3r y la competición de Clash Royale, en la que el influencer KaNaRiOoo reunió a fans del juego en directo.

Los amantes de los juegos de lucha también pudieron poner a prueba su habilidad en un ring que fue testigo de grandes competiciones de Tekken 7, Street Fighter V y Super Smash Bros. Ultimate, entre otros muchos juegos, que repartieron más de 12.000 euros en premios. Esta zona contó, además, con la presencia de entidades como BCN Fighters, que emitieron en streaming los distintos torneos de fighting.

Tenerife GG contó también con la presencia de creadores de contenido como ZellenDust, Leviathan o Lechero Fett, que atendieron a sus seguidores a través de Meet & Greets, mientras que otros como Dani Fernández, influencer en Tik Tok, y Fredy Beats, beatboxer, atrajeron al público allí presente con shows cómicos.

Una de las zonas más populares de GameCon fue Hobby GG, aglutinando talleres y manualidades para las familias, un área comercial repleta de tiendas como Cómics y Mazmorras, zona de juegos retro, simuladores de conducción y un Artist Alley en el que más de 20 artistas de todas las islas tuvieron la oportunidad de promocionar sus obras.

Otro de los grandes reclamos de TGG fue, sin duda, Stan Fest GG, que congregó a los fans del Kpop, el Cosplay, la tendencia Drag y la cultura fan en general y repartió un prize pool de 7000 euros entre todos los ganadores de los distintos concursos, como las integrantes del grupo de kpop Prisma, que lograron hacerse con el primer premio.

El talento español también estuvo muy presente en la feria gracias a Indie GG, un espacio en el que 30 estudios independientes de desarrollo de videojuegos pudieron exponer sus últimos proyectos a visitantes y potenciales inversores.

El broche de oro lo puso la gala de premios Indie GG, en la que un jurado profesional anunció el juego del año: The Many Pieces of Mr. Coo, desarrollado por Gammera Nest.

Y es que Tenerife GG también contó con una vertiente profesional que se desarrolló, en gran parte, en el Auditorio de Tenerife bajo el nombre GamePro. Estas jornadas estuvieron centradas en tecnología, ciencia y videojuegos, y reunieron a ponentes del ámbito nacional e internacional, así como a creadores de contenido como La Gata de Schrodinger o Carlos Santana.

El propio Auditorio de Tenerife acogió el pasado 15 de julio los premios EBLive Awards, que contaron con la presencia del consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, y el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García.

Los premios, capitaneados por Emilio Hurtado, reunieron a figuras destacadas de la industria de los esports, como Virginia Calvo, COO de Giants Gaming, Edgar Medina, Country Manager en Riot Games, y al creador de contenido Zelika.

De esta forma, Tenerife GG cierra su primera edición y sienta las bases para futuras ediciones de la feria, posicionando a la isla de Tenerife como un enclave único para la generación de talento y empleo en la industria de los videojuegos y los esports.

Sobre la Liga

La Liga Canaria de Esports HiperDino es una iniciativa impulsada por la empresa HiperDino que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los gamers del Archipiélago y fomentar una alternativa de ocio para los residentes de Canarias. Además, con esta actividad se pueden trabajar capacidades como el trabajo en equipo, la coordinación o la concentración.

Su primera temporada se cerró con más de 4.400 jugadores y 72 actividades celebradas. Ya en su segunda edición, que concluyó en julio de 2020, generó el triple de competiciones y superó los 15.000 usuarios inscritos durante su campaña de verano, las Summer Series, que se celebró entre agosto y septiembre del año pasado. La tercera temporada se cerró alcanzando los 17.400 jugadores activos y repartiendo más de 20.000 euros en premios. Actualmente cuenta con más de 23.000 usuarios registrados en su plataforma.

Las personas interesadas en participar en las distintas actividades y torneos disponibles pueden inscribirse y obtener más información en la página web de la Liga: www.ligacanariaesports.com. Además, todas las novedades podrán seguirse en redes sociales a través del hashtag #LigaCanariaHD.