El Diputado del Común y el consejero de Sanidad se reúnen con la Asociación 'Objetivo Diagnóstico'

Entre estas solicitaron dotar de los medios necesarios a los profesionales del sistema sanitario para dar diagnósticos de enfermedades minoritarias, así como de medios técnicos y humanos. De igual manera, pidieron dar a los tratamientos una visión multidisciplinar y habilitar centros rehabilitadores tanto públicos como concertados, capaces de abordar las distintas patologías que presentan estos pacientes.

"No pretendemos que Sanidad invierta más. Consideramos que tenemos medios humanos y materiales suficientes para resolver muchas de las trabas que tenemos los pacientes. Debemos optimizar los recursos de los que disponemos", afirmó la presidenta de "Objetivo Diagnóstico".

La Asociación también ve imprescindible facilitar la derivación al servicio de alta especialización (CESUR) por parte de la atención primaria, "ya que nos encontramos con demasiadas trabas burocráticas, ya sea porque los profesionales no conocen cómo llevar a cabo dicha derivación o porque los CESUR no la estiman oportuna".

"Existen alrededor de 6.000 enfermedades minoritarias. Las personas sin diagnóstico se encuentran en una situación de vulnerabilidad no solo por el deterioro de su salud, sino por la inexistencia de un epígrafe para ellos. Estos pacientes pueden perder recursos sanitarios y sociales al no tener un diagnóstico", aseguró el jefe de Medicina Interna del HQT.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo puntualizó que "la Consejería de Sanidad está trabajando con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en la elaboración de la Estrategia de Enfermedades Raras en Canarias, cuyo documento está prácticamente terminado" y que espera de respuesta a muchas de las necesidades que presentan los diferentes colectivos.

Asimismo, el consejero les informó que Canarias dispondrá de dos unidades funcionales de referencia para el abordaje de las enfermedades raras, con equipos multidisciplinares: uno en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife y otro en el Materno Infantil de Las Palmas, "que darán respuesta a las necesidades asistenciales que requieren los pacientes con enfermedades raras o sin diagnóstico. Asimismo, invitó a la Asociación Objetivo Diagnóstico a participar en el proyecto de Mesa de Pacientes del SCS y a trabajar conjuntamente para mejorar el sistema.

El Diputado del Común señaló que "se debe trabajar en que el diagnóstico sea lo más prematuro posible. Por nuestra parte, haremos un seguimiento de las peticiones del colectivo para ver si finalmente se pueden llevar a cabo las actuaciones que solicitan en la Comunidad Autónoma de Canarias".