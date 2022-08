Cruz Roja continua presente en 18 playas y 5 piscinas de Las Palmas para velar por la seguridad de los bañistas

Además, la Organización presta el servicio de baño asistido en 5 playas, "un plus que asegura que personas con discapacidad o movilidad reducida también puedan disfrutar de una jornada de baño gracias a las ayudas técnicas y la asistencia personal de Cruz Roja", apunta Miguel Ángel Sánchez, responsable nacional de Playas de la Organización.

En lo que va de verano (21 de junio a 31 de julio) la Organización ha realizado 496 atenciones sanitarias, la mayor parte relacionadas con picaduras, pequeños cortes, golpes de calor, luxaciones y otras curas. Asimismo, ha realizado 489 asistencias mediante el servicio de baño adaptado, para que las personas con discapacidad o movilidad reducida pudieron disfrutar del mar y 68 rescate de personas.

Por otro lado, Cruz Roja también participa en la localización de menores extraviados, un servicio que puede pasar inadvertido, pero es totalmente necesario. En estos 40 días se han realizado 16 asistencia mediante este recurso.

El componente medioambiental también forma parte de la intervención de Cruz Roja en las playas españolas. La sensibilización a la población y la movilización de recursos para la recogida de plásticos y limpieza de playas son otras de las acciones destacadas en el dispositivo. De esta manera, Cruz Roja mantiene los sistemas de calidad y de medio ambiente con certificación ISO 9001/14001 para su proyecto de 'Playas'.

De manera paralela, el personal de playas también realiza una importante labor de concienciación con mensajes preventivos: son indicaciones que los y las socorristas dan a pie de arena a la población. Sólo en esta temporada estival son más de 18.600 las recomendaciones que se han realizado para evitar golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por los animales marinos, entre otras muchas medidas de precaución: "aunque la parte de rescate parece más importante, la prevención es esencial", destaca Sánchez, "si no hacemos prevención con las personas en la playa, habría el doble de situaciones de riesgo, y atenderíamos al doble de personas". En esta línea recalca que "no es que recordemos únicamente que usen protección, o que no se bañen sin bandera verde; les indicamos también los motivos por los que está el baño prohibido, porque, aunque parezca que el mar esté en calma y no se corre peligro puede ser una zona prohibida, peligrosa o puede estar el agua contaminada".

Fundación AXA y Cruz Roja

Por segundo año consecutivo, 8 playas de la península y Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria (playa de Las Canteras) disponen de un servicio adicional al baño asistido gracias a la alianza entre la Fundación AXA y Cruz Roja. Las playas cuentan con un espacio en el que personas con movilidad reducida o dependencia, y sus familias, pueden disfrutar de la playa con máxima seguridad. A las ayudas técnicas -silla anfibia, muletas y andadores- se suma, desde el pasado 1 de julio, un espacio en el que poder realizar ejercicios para el desarrollo de la movilidad.