Adrián Rodríguez (seis veces Campeón Mundial de Salsa en Pareja): "En Canarias hay muy buen nivel porque siempre ha habido cultura salsera"

 Para poder triunfar en el mundo de la Salsa, ¿Qué ingredientes hacen falta?

Hace falta mucho trabajo y constancia, son los elementos principales. El talento ayuda, pero no lo hace todo.

 Es uruguayo, pero desde 2002 reside en Barcelona. Además tiene compañías de danza en varias ciudades españolas, Suiza y Alemania. ¿Hay diferencias entre la Salsa que se baila en Europa y la que se baila en Latinoamérica?

No creo que hoy en día hayan diferencias. Quizás hace años sí las había. En la actualidad está todo muy globalizado y puedes aprender bien en todos lados. A lo mejor, los bailarines de Latinoamérica, por no tenerlo tan fácil a la hora de acceder a eventos y congresos lo cogen con más ganas y más fuerza, y eso se nota a la hora de bailar después.

 ¿Cómo ve el nivel de los bailarines en España, sobre todo en Canarias?

En España hay muy buen nivel. Obviamente ahora la Bachata lo ha abarcado todo y quizás no haya tanta gente nueva en la Salsa, pero van saliendo. En Canarias hay muy buen nivel también, porque siempre ha habido una muy buena cultura con la Salsa y eso se nota.

 ¿Con el ritmo se nace o es posible entrenarse y adquirirlo?

Sin duda, es posible entrenarse y adquirirlo. No apoyo nada el concepto de que con eso se nace, porque todo se logra con trabajo y esfuerzo. Yo soy uruguayo, y en Uruguay no había apenas Salsa cuando yo empecé. No es nato nuestro y, sin embargo, hemos ganado varios campeonatos.

 ¿Qué consejos le daría a los compañeros que se han inscrito para participar este año en la competición del Canarias Salsa Open?

Que se esfuercen al máximo, que busquen un objetivo, que no es otro que competir y que lo den todo hasta el último momento. Y que entrenen mucho.

-¿Cómo se prepara uno para ganar tantas competiciones? ¿Dónde está la clave?

La clave está en el esfuerzo, en el trabajo diario, en el no rendirse, en la continuidad.

 Es uno de los expertos que impartirán talleres en esta XVIII edición del Canarias Salsa Open. En concreto, el taller de Salsa en Pareja (impro para competencia). ¿Qué van a poder disfrutar aquellos que se animen a participar en él?

Lo que voy a ofrecer en este taller es una cierta guía de como afrontar una improvisación, porque en el Salsa Open uno de los puntos más importantes es la improvisación. En esta etapa hay varios factores que pueden influir positivamente en el resultado. Voy a pasar unas claves para poder sortear con éxito esta etapa.

- Para los que somos inexpertos en esta materia. ¿Qué debemos de tener en cuenta para aprender a bailar Salsa o Bachata?

Lo principal es escoger un buen profesor/a y divertirse practicándolo, que al final es lo más importante.

 Además de ser un referente, junto a su compañera Anita Santos, en el mundo de la Salsa es empresario. Tiene la escuela de danza UDance Lesseps y es organizador de dos de los más importantes eventos de baile como son el "Latin Dance Festival" y el "Latin Summer Edition". ¿De dónde saca el tiempo? ¿Cómo compagina su faceta empresarial con su carrera como bailarín y coreógrafo?

Después de 20 años de carrera quizás apartando un poco la parte de bailarín y dedicándome más a la empresarial. Además, tengo un gran proyecto que es mi familia, mis dos hijos de 3 y 9 años y mi mujer. En definitiva, son etapas y ahora estoy un poco más dedicado a la producción de eventos.

 Ha formado parte como profesor de baile del programa 'Mira quién baila' durante varios años. ¿Cree que este tipo de programas contribuye a crear cantera y que los jóvenes se animen a adentrarse en el mundo de la Salsa? ¿Tenemos relevo?

Claro. Todo lo que sea baile o danza en televisión anima a la juventud. Espero que tengamos relevo, porque esto tiene que seguir.

 Por último, ¿Cómo podríamos animar a los canarios y a los amantes de la Salsa para que se inscriban y participen en esta décimo octava edición del Canarias Salsa Open?

Decirle a los bailarines y a los que estén empezando que se animen porque puede ser una bonita experiencia, algo diferente. Animarles también a que se apunten a la competencia, porque es pura adrenalina. Seguramente les va a encantar y hará que se preparen aún con más fuerza y ganas para la próxima edición. Yo cuando empecé en el 2004 ya no paré hasta el 2014.

BIOGRAFÍA DE ADRIÁN RODRÍGUEZ:

Adrián Rodríguez es de Uruguay y baila salsa lineal, bachata, pachanta y T.A.I. Junto a Anita Santos, su pareja de baile habitual, se ha convertido en un referente en el mundo de la salsa. Sus títulos y actividades le avalan: Seis veces Campeón Mundial de Salsa en pareja, maestro en Mira Quién Baila.

Tiene varios proyectos en curso y ha construido un imperio de la salsa en España. Mantiene abierta la escuela UDance Lesseps, y es productor de grandes eventos como el