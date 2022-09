En la presentación de la carrera celebrada en el hotel GF Victoria, la presidenta de Grupo Fedola, Victoria López, afirmó que Fedola Family Run es un evento centrado en una acción deportiva de gran interés, con el objetivo de desarrollar acciones que visualicen el compromiso de la Corporación con el concepto más amplio de sostenibilidad. "Buscamos la complicidad de la gente"- asegura López- "concentrando en un solo día, numerosas acciones que ayuden a generar conciencia sobre la importancia de nuestro entorno. Estamos emocionados por inaugurar esta carrera en la calle que lleva el nombre de Fernando López, fundador de Grupo Fedola. Somos una empresa canaria y para nosotros no tiene sentido crecer sin mirar para afuera, para la sociedad".

Uno de los mayores atractivos que presenta Fedola Family Run es su trazado que recorre el litoral del Costa Adeje y que cuenta con el decidido apoyo de la corporación municipal. Su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, indicó durante el acto de presentación que "este tipo de iniciativas que tienen que ver con la solidaridad son buenas, ojalá cunda el ejemplo y más empresas se unan a este compromiso social activo".

El tirón deportivo de la prueba está garantizado de la mano de la empresa Canary Run impulsora de la Ocean Cross, un circuito reconocido para los grandes aficionados a estas pruebas deportivas. Victor Sanabria, como director ejecutivo de Canary Run destaca el atractivo que tiene el circuito para los runners: "al realizar el circuito Ocean Cross recuperamos un trazado que tiene un encanto especial al celebrarse al atardecer y por un litoral que va por asfalto y arena.

En todo el desarrollo de la carrera se velará por el respeto al entorno generando el menor impacto posible y transmitiendo acciones de concienciación sobre el cuidado con el medio ambiente. Las modalidades se abren desde bebés hasta cualquier edad y los corredores contarán con la animación de agrupaciones musicales. Las distancias son uno, cinco y diez kilómetros. Las inscripciones de realizan a través de la página www.canaryrun.com

Fondos para tres ONG Canarias

Al frente de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Fedola se encuentra Ana Belén López quien presentó a las ONG que van a recibir los fondos de la recaudación. La también vicepresidenta del Grupo justificó el perfil solidario de Fedola Family Run: "Desde el principio teníamos claro que queríamos dar un perfil social a este evento. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudar a tantas personas que pasan por dificultades a través de las ONG que participan en este proyecto". Las ONG que gestionarán el importe de la recaudación tienen contrastada experiencia en la gestión con colectivos en riesgo de exclusión social.

La Asociación Anchieta trabaja exclusivamente en Tenerife desde 1973 para crear un cambio real en las vidas de niños y niñas en necesidad. Trabaja con los menores adolescentes incidiendo en la intervención educativa en el periodo de autonomía e independencia. Un tercer campo de trabajo se centra en mujeres con hijos e hijas a cargo sin empleo y sin vivienda, víctimas de violencia de género o no, en una fase de recuperación personal y social.

La Asociación Asistencia Nahia comienza su andadura en el año 2015 y surge de la iniciativa de varios profesionales para poner en marcha un proyecto de inserción socio-laboral para jóvenes en exclusión social, preferentemente ex tutelados. Completan el proyecto con jóvenes migrantes no acompañados a los que facilitan el aprendizaje del español.

La Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez trabaja con el Centro de Acogida de Mayores que lleva su nombre en Tacoronte. La mayor parte de esos mayores presentan escasos recursos económicos y también están en riesgo de exclusión social.