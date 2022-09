La Asociación Silvercan y Help Fuerteventura reclaman al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la creación urgente de una mesa de protección animal y mejoras en las instalaciones

Fuerteventura/ Tras el encuentro protesta celebrado el pasado 21 de septiembre frente al Ayuntamiento del Puerto del Rosario, la Asociación Silvercan y Help Fuerteventura han emprendido una campaña sobre el sacrificio indiscriminado de perros y solicitan un cambio de medidas urgentes sobre lo sucedido. La presidenta Mónica Muñiz, la secretaria Maria del Carmen Barbe y Nayra Berriel la tesorera de Silvercan, aseguran que los perros sacrificados no tenían patologías crónicas, ni edad avanzada ni conductas agresivas, estando los canes en perfecto estado de salud. Incluso uno de ellos, Duque, como así se llamaba uno de los perros sacrificados, tenía familia de adopción.



"Es inconcebible que en el siglo XXI la solución al tremendo problema de abandono animal que venimos padeciendo, siga siendo el empleo del sacrificio de perros sanos como medida de control", añade Muñiz.

Ambas asociaciones solicitan explicaciones sobre este sacrificio a la veterinaria del Ana Fránquiz y a la concejala de Bienestar Animal, Yanira Domínguez.

Los hechos han sido denunciados por las organizaciones, que ya han realizado la pertinente denuncia ante el Seprona y Fiscalía.

Las asociaciones denuncian el sacrificio de animales en la perrera municipal, así como la falta de compromiso y responsabilidad, ya que se podrán poner en marcha campañas de apadrinamiento y control de animales de compañía, como alternativa a estos sacrificios.

Cabe recordar que la protectora Silvercan lleva prestando sus servicios durante 8 años, ayudando de esta forma, a que la vida de los animales acogidos sea mucho más confortable en estos centros, y aseguran que, en todo este tiempo de voluntariado, nunca habían visto nada así.

Desde Silvercan recuerdan que la eutanasia está reflejada en la ley de 1991 donde indica que únicamente se pueden sacrificar a perros con patologías, con enfermedad incurables o terminales, de edad avanzada o con conductas agresivas. Y que en el caso de los perros que padezcan enfermedad incurable o edad avanzada, no se ha de pedir permiso al juez. La asociación denuncia que ninguno de los 4 perros sacrificados, cumplía los requisitos anteriormente mencionados, insistiendo en que estaban completamente sanos, y por este motivo temen que esta situación se vuelva a repetir, si no se toman medidas urgentes al respecto.

El motivo que argumenta el Ayuntamiento, es que los perros habrían sido sacrificados por una cuestión de «falta de espacio», pero Silvercan quiere subrayar y dejar muy claro, que la capacidad actual de la perrera es de 68 perros, tal y como confirmó la propia concejala, Yanira Domínguez en una entrevista, y en el momento que se llevó a cabo el sacrificio de los animales, había únicamente 40 canes, por lo que el motivo de "falta de espacio" es completamente falso, ya que quedarían plazas disponibles suficientes, por lo que el sacrificio de los perros se ha realizado sin argumento ni justificación alguna.

Muñiz denuncia el incumplimiento de la actual Ley de Protección Animal por parte del Ayuntamiento, que prioriza sus intereses por encima del bienestar de los animales, condenando a algunos de ellos a la muerte, como ha sucedido estos días atrás con Thea, Titán, Peluche y Duque, los 4 canes sacrificados, sin previo aviso, y el pasado mes de octubre a otros 3.

"La veterinaria, Ana Fránquiz lleva trabajando 9 meses en la perrera, y ya ha sacrificado a 7 perros" condena Muñiz.

Asegura que en la perrera se continúan sacrificando sistemáticamente animales como única respuesta por parte del Ayuntamiento, para solucionar el problema de la sobrepoblación y abandono de animales y recuerda casos como el de la perrera de Mairena (Sevilla) o el Verde 6 en Puerto Real, que fue clausurada por un delito de maltrato continuado.

"Nuestra labor consiste en pasearlos, sociabilizar con ellos y entrenarlos con refuerzo positivo, pero tenemos el acceso limitado, y no podemos acceder al interior de las instalaciones, nos entregan a los perros fuera, como antes se nos permitía, por miedo a nuestras denuncias" señala Mónica.

"Únicamente nos dejan pasear a los perros de 10:00h a 13:00h de lunes a viernes, sin embargo, por las tardes, o los fines de semana, que es cuando disponemos de más tiempo, no nos está permitido" lamenta Muñiz.

"Las instalaciones están deterioradas y los perros no salen de sus jaulas, si nosotros no vamos a sacarlos. Somos 8 voluntarios para 40 perros" puntualiza Mónica.

Propuestas de mejora en la perrera

Silvercan comenzó hace más de 4 años a realizar propuestas de mejora en la perrera municipal para aliviar la situación de desamparo de los animales y para la prevención del abandono, planteando un convenio de colaboración para ayudar al Ayuntamiento en lo que es su responsabilidad, y considerando fundamental la promoción del voluntariado en la perrera, y la intervención de las protectoras para poder garantizar el bienestar de los animales y lograr realmente mejoras en sus condiciones.

Son ya varias las ocasiones donde se ha tenido que denunciar problemas en la gestión, además el Ayuntamiento no cuenta ni con una página web de Programa

Adopta, a pesar de las propuestas, y deberían además ser transparentes dando números sobre cuántos animales entran en sus instalaciones cada año, cuántos son sacrificados y cuántos encuentran un nuevo hogar.

Señalan, además, que ya ha pasado tiempo suficiente para haber puesto en marcha prácticas de transparencia, bienestar animal y protocolo CES. "La transparencia, la colaboración con el voluntariado y con las entidades de protección animal, el horario de apertura al público y la ausencia de campañas de concienciación siguen siendo asignaturas pendientes", ha señalado Muñiz.

Ante el comunicado de ayer del Ayuntamiento del Rosario y la ausencia de verdaderas políticas de protección animal, la asociación reclama la creación de una mesa de protección animal para dotar de total transparencia la gestión de las animales víctimas del abandono. La creación de un Consejo de Protección Animal que muestre la gestión integral de protección animal del municipio, es un modelo ya implantado en ciudades como Zaragoza o Barcelona y otras ciudades del país.