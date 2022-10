El presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, "Chanverga del año 2022"

En el acto solemne de entrega de este reconocimiento, en el Real Casino de Tenerife, con cena de gala en su honor, Wolfgang Kiessling recibió como premio la exclusiva escultura "Chanverga del Año", así como una dotación económica que, cumpliendo con las bases de la Asociación, donará a Loro Parque Fundación, por la importante labor que realiza en defensa de los animales y la protección de la biodiversidad.

Un reconocimiento al trabajo de toda una vida

Kiessling ha dedicado una gran parte de su vida a la creación de un grupo empresarial que ha dado hogar a decenas de miles de animales y emplea a alrededor de un millar personas. Este galardón supone un nuevo reconocimiento a una labor de 50 años en favor del bienestar animal y la preservación de sus hábitats.

El máximo representante del grupo Loro Parque subrayó que, como consecuencia de la expoliación que el ser humano ejerce sobre el territorio, los zoológicos juegan un rol vital en la supervivencia de las especies. Destacó, además, que en este tiempo en que la naturaleza sufre, los zoológicos se han erigido en los mejores defensores de los animales.

"Me gustaría agradecer a la Asociación Chanvergas por haberme elegido, para mí es un gran honor recibir este reconocimiento. También me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a lo largo de este camino", concluyó.