Canarios sin Alas nombra Presidente de Honor a Francisco Moreno, representante de RTVC

Madrid/ Gracias al apoyo de los medios de comunicación, se ha dado voz al colectivo al que representa la Asociación Canarios sin Alas. A lo largo de estos años, no ha decaído su interés y han trasladado su comprensión para dar conocer la situación, muy grave para algunas familias de desarraigo y desprotección de los canarios que, al vivir fuera del archipiélago y perder su residencia, también pierden los derechos al descuento en los transportes que conectan con las islas. Ahora, los integrantes de la asociación han decidido por unanimidad, nombrar Presidente de Honor a D. Francisco Moreno García, actual administrador de RTVC, en representación de todos los medios de comunicación canarios, por su apoyo y empatía.

El reconocimiento, escenificado en un acto institucional que ha tenido lugar el 2 de noviembre en la sede de la Casa de Canarias en Madrid, con la participación de numerosas personalidades del arte y la cultura canaria en la península, además de un reducido grupo de los socios (ya que la asociación es de ámbito nacional y sus miembros están muy distribuidos geográficamente).

Francisco Moreno García, nacido en Málaga, vivió desde niño en Canarias, donde ha desarrollado su carrera profesional. Su exitosa trayectoria incluye la dirección de los servicios informativos de TVE en Canarias en los años 90 hasta su actual puesto como máximo responsable de RTVC donde ha conseguido que los informativos de la Televisión Canaria fueran premiados con un Ondas en 2021 y el Premio Nacional de Televisión en el 2022. Además, es el actual Presidente de FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos)

Para Francisco Moreno "con este reconocimiento, asumo la responsabilidad de seguir comunicando las historias y la situación de muchos canarios que por salir de las islas perdieron la posibilidad de regresar. A nivel humano el desarraigo, y la doble lejanía, física y emocional, al saberse imposibilitados de volver para una efeméride familiar, unas fiestas o una necesidad como el fallecimiento o enfermedad de un ser querido. Pero también está el componente económico, ya que, al encarecerse los transportes por no haber una regulación de precios, se pierden muchas oportunidades de inversión, de oferta cultural y de turismo nacional, que tanto hace falta a las islas"

El acto supuso también el arranque de una campaña de recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de Ley para que se considere con el estatus de residentes a los hijos de padres separados cuando uno de los dos progenitores viva en las islas. Este es un punto en la agenda de Canarios Sin Alas que está en plena actualidad porque se ha pedido a los políticos que actúen presentando enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. "Acercar Canarias a la península es una cuestión de Estado, porque es una reivindicación para la cohesión territorial de España. Es urgente para mejorar la economía, además de justa para los canarios y canarias, independientemente de su empadronamiento", asevera Fernando Cabrera, Presidente de Canarios Sin Alas.

Antecedentes

De las primeras llamadas de atención de Canarios Sin Alas surgió el incremento del 50 al 75% de descuento por residente, pero se quedaron fuera los canarios no residentes y el resto de los españoles que tienen vínculos con las islas, aunque no residan. Además, la ampliación del descuento, como no vino acompañada del control y la regulación de los precios que libremente ponen las compañías, solo ha generado mayor gasto público al aumentar el dinero que se destina a esta partida, pero ha empeorado la situación para los canarios que viven fuera de las islas, puesto que se han subido, aún más, los precios.