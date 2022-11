El Grupo Social ONCE estrena el primer videojuego educativo accesible

Madrid/ El Grupo Social ONCE acaba de estrenar ONCITY, el primer videojuego educativo y accesible, para todas las edades, condiciones y perfiles, que invita a ponerse en la piel de las personas con distintas discapacidades y conseguir, junto a los personajes del videojuego, ciudades o entornos plenamente inclusivos.

Se trata del principal material de apoyo didáctico para todos los grupos inscritos al 39º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que en esta edición invita a estudiantes y docentes de todos los centros educativos a empatizar, reflexionar y trabajar para lograr ciudades y municipios sin barreras, impulsando la inclusión y la accesibilidad de todas las personas.ONCITY, el videojuego del 39º Concurso Escolar que posteriormente estará disponible de forma gratuita y libre para todo el mundo, está compuesto por 12 minijuegos, más de 30 preguntas quiz y divertido contenido sorpresa como recomendaciones de películas, series o planes en familia, todo comentado en texto fácil y voz por los muy diversos personajes que habitan esta ciudad de color y respeto.El objetivo de este material interactivo y entretenido es sensibilizar al alumnado participante, invitándoles a empatizar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, física o intelectual), a través de una experiencia inclusiva donde cada partida jugada y cada recorrido realizado por ONCITY será un aprendizaje y una nueva sensación, pues el videojuego es 100% accesible en sus configuraciones y reta a ser jugado por segunda y tercera vez, encontrando en la partida otras situaciones distintas, activando sus opciones y preajustes de accesibilidad.

Por ejemplo, con letras ultra grandes y fuertes contrastes (como jugaría una persona con discapacidad visual), sin volumen ni señales sonoras (como lo haría una persona sorda), o interactuando con la pantalla con la barbilla o con el codo (para una persona con discapacidad física o motriz). ONCITY es para todos y permite personalizarse la experiencia y probarla con otros ajustes.

El videojuego recorre y explora libremente las distintas zonas de esta ciudad para conocer a sus habitantes y sus realidades o necesidades específicas, haciendo por el camino más accesibles espacios como el Museo, el Supermercado o el Parque, y terminar el agradable paseo repleto de retos en un nivel final, el Ayuntamiento, donde solicitar a la alcaldesa de ONCITY que cuelgue del edificio la "lona inclusiva" e inaugure en la ciudad la Calle de la Inclusión.

AQUÍ PUEDES VER EL TRÁILER DE ONCITY: EL VIDEOJUEGO

Participar en el 39º Concurso Escolar

Esta 39ª edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE presenta una propuesta pedagógica actual, atractiva, inmersiva y basada en la LOMLOE, para impulsar el esfuerzo en valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la inclusión y la igualdad total desde la etapa educativa.

La participación en esta edición será por aulas completas, teniendo que realizar una lona, a modo de valla publicitaria, con un diseño que ponga en valor la importancia de lograr una ciudad sin barreras, así como una sociedad inclusiva. Toda persona que finalice una partida completa al videojuego podrá ver un ejemplo de 'lona inclusiva' colgada del particular y central Ayuntamiento de ONCITY.

Pueden participar tod@s l@s estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Las categorías de participación son: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas participarán bajo las mismas condiciones y tendrán que presentar el mismo trabajo, la lona de la inclusión.

Para llevar a cabo el trabajo que se propone, l@s docentes tienen disponible material didáctico (en formato online), elaborado por personas expertas en la materia, sobre los diferentes tipos de discapacidad y acerca de la accesibilidad, que servirán de apoyo para facilitar la participación y comprensión de la temática de esta edición.

El Concurso tiene un nuevo premio para el profesorado que consistirá en una experiencia de fin de semana para aquell@s que más aulas inscriban y más trabajos presenten, como reconocimiento a su labor durante el desarrollo de cada edición del concurso. Se hará entrega de un total de 4 premios correspondientes a cada una de las categorías de participación.

Además, los grupos vencedores en la fase autonómica y los finalistas de la categoría E, tanto escolares como docentes, recibirán un smartwatch (un reloj inteligente). Y los grupos ganadores a nivel estatal tendrán la oportunidad de disfrutar del Festival de la Inclusión, un evento que tendrá lugar en su propio centro educativo y que contará con diversas actividades de ocio y cultura, como música, espacio de gaming o diferentes pruebas y challenges.

El jurado valorará de forma especial la creatividad, teniendo en cuenta la originalidad del trabajo y la plasmación gráfica, la adecuación del mensaje a los valores de la temática de esta edición, y en especial, que los trabajos presentados sean accesibles para todas las personas con discapacidad, considerando que es uno de los aspectos más importantes hacia la inclusión social.