Los afectados por la catástrofe volcánica exigen a los partidos en el Congreso y el Senado que no den la espalda a La Palma en los Presupuestos del Estado para 2023

La Palma/ La Plataforma de Afectados por la Erupción en Cumbre Vieja 2021 envía una carta a los portavoces en las Cortes en la que les reclama "unidad política" para que las próximas cuentas estatales, ahora en tramitación, se recojan las medidas y partidas necesarias para la recuperación socieconómica de los miles de damnificados ante la grave situación que padecen tras este desastre natural.

A falta de poco más de un mes para cumplirse un año desde que acabó el proceso eruptivo en La Palma, miles de personas siguen sin horizonte claro por la lentitud e insuficiencia de las ayudas públicas y la falta de un plan que les permita recuperarse del abismo en que los sumió esta catástrofe.



Por ello, ante el crucial trámite del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 ha remitido una carta a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso y el Senado para pedirles, "ahora más que nunca", su apoyo en la tramitación de las próximas cuentas estatales, de modo que presenten y apoyen enmiendas que permitan dotar a La Palma de la financiación necesaria para "la reconstrucción de la economía y de la sociedad" tras este demoledor desastre natural.

En especial, la Plataforma de Afectados exige en su misiva "unidad política" en las Cortes para que en las próximas cuentas del Estado se prevea, con la correspondiente modificación legislativa, que las posibles expropiaciones se indemnicen al valor de las propiedades antes de la erupción volcánica, así como el apoyo a un "Plan de Reconstrucción de La Palma con financiación suficiente" y a "medidas fiscales y sociales" encaminadas a que la población afectada pueda recuperar su capacidad económica.

Advierte en su carta este colectivo de damnificados que la catástrofe volcánica "destruyó "el 80% de la economía" palmera, y "en los últimos días las cancelaciones continuas de los vuelos internacionales hacia La Palma añaden una incertidumbre más a la débil economía insular."

Además, en su escrito a los diputados estatales, reivindican "la cancelación de los préstamos e hipotecas sobre los bienes perdidos que sus propietarios no hayan podido asumir o cancelar", pues, de lo contrario, muchas personas afectadas tendrán demasiado cuesta arriba reemprender sus proyectos de vida.

El mensaje para los portavoces parlamentarios en Madrid es también que "las ayudas deben llegar a todos los afectados, dado que en la actualidad sólo se contemplan para quienes perdieron su vivienda habitual, olvidando así la pérdida total del patrimonio y su forma de vida de muchas personas que no tienen manera de recuperar su actividad económica".

En este SOS a diputados y senadores de toda España, la población damnificada por la erupción les advierte de las terribles consecuencias de esta catástrofe, con la "pérdida de miles de edificaciones, empresas, carreteras, colegios, y de la actividad económica, y la reconstrucción de la Isla y de la vida de los miles de personas afectadas, en muchos casos ni siquiera ha comenzado".

A ello se une el hecho de que, debido a la presencia de gases volcánicos, siguen evacuados núcleos como Puerto Naos (principal zona turístico residencial del oeste de La Palma) y La Bombilla, "que continúan con un futuro incierto" casi 14 meses después de la erupción.

En estas circunstancias, la Plataforma de Afectados dibuja una cruda realidad a los representantes en el Congreso y el Senado: "Quedan muchos años para que La Palma recupere de forma efectiva el nivel económico y social anterior a la erupción, o incluso mejorarlo, dado que nuestras tasas de paro ya entonces eran las más altas de Canarias, pero la única manera en que los palmeros podamos tener la esperanza de que ese objetivo pueda lograrse es la unidad política en torno a las medidas necesarias para que pueda lograrse, y estos Presupuestos Generales del Estado para el 2023 deben ser la muestra clara de ello".

"La votación en las medidas esenciales para nuestra isla será el momento de ver si la unidad anunciada por todas las fuerzas políticas en la isla de La Palma es real y si lo que los partidos prometen en La Palma lo cumplen cuando llega el momento; los palmeros no podemos esperar más", enfatiza el escrito remitido a los portavoces de las Cortes.

El colectivo de afectados que ha tomado esta iniciativa destaca que desde el comienzo de la erupción hasta la actualidad "la solidaridad de la sociedad española e internacional ha sido un ejemplo para todo, y. también lo ha sido la capacidad del pueblo palmero para levantarse y seguir luchando por su futuro".

Pero a renglón seguido subraya que "las que no han estado a la altura han sido las Administraciones públicas". Y la plataforma razona esta conclusión: "Tras la puesta en marcha de diversas normas, ayudas y proyectos, no ha habido, sin embargo, un plan de actuación coordinado, con medidas a corto, medio y largo plazo, que permita la reconstrucción real de la vida de las personas afectadas".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)