La experiencia del SUC en la crisis volcánica y la asistencia sanitaria a migrantes, en el XIII Congreso SEMES-Canarias

El SUC forma parte del grupo sanitario en los planes de emergencias de Canarias y dispone de un Plan de Contingencias (PLACON) para dar una respuesta rápida y adecuada a las situaciones de catástrofes.

La crisis volcánica centró la intervención de Marcela Posca, responsable de la Unidad de Coordinación Operativa y Mesa de Transporte del SUC en Santa Cruz de Tenerife, quien explicó cómo el SUC tuvo que reorganizar el servicio para hacer frente a esta situación extraordinaria y seguir atendiendo a los pacientes que requerían una asistencia urgente y traslado en ambulancia. En este sentido, Posca detalló que se reforzaron los recursos de la isla para disponer de tres ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA) que pudieran atender tanto los puntos de encuentro y albergues, como el transporte de pacientes graves por vía marítima a la isla de Tenerife, además de poner en funcionamiento otra ambulancia de soporte vital básico (ASVB) en zona de Fuencaliente, que posteriormente cambió de ubicación al nuevo Consultorio Local de Las Manchas.

En lo que se refiere al transporte sanitario no urgente (TSNU), se asumió la evacuación de personas dependientes hacia el albergue y la reubicación de estas personas en otros centros o casas familiares. Además, el transporte no urgente tuvo que adaptar sus rutas de las ambulancias para poder trasladar a los pacientes que cambiaron de domicilio, con el fin de no interrumpir sus consultas o tratamientos.

Durante su intervención, Marcela Posca también hizo referencia al convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de la provincia de S/C de Tenerife (COP), que permitió su activación desde el mismo día de la erupción. Al respecto señaló que, desde el día siguiente a la erupción, el COP puso a disposición de los afectados un teléfono gratuito donde participaron hasta 60 psicólogos.

La atención a los migrantes recayó en Carlos Quintana, enfermero coordinador del SUC en la provincia de Las Palmas, quien centró su exposición en el protocolo de actuación del Servicio de Urgencias Canario ante la llegada a las costas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Este protocolo se pone en marcha cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibe la alerta sobre la llegada de una patera a las islas y lo comunica al SUC. A partir de ese momento, la gestión de este incidente la asume directamente el sector sanitario, en la figura del enfermero coordinador, que contacta con Cruz Roja Española y el Servicio Canario de Salud, para conocer su disponibilidad de recursos y personal sanitario, al objeto de dimensionar la respuesta del SUC.

La asignación de recursos se realiza en función del número de ocupantes que vienen en la embarcación y de su estado. Tras la primera valoración por el dispositivo sanitario en tierra y la información que se recibe en la sala de coordinación, el SUC puede ajustar la respuesta según las necesidades sanitarias reales del incidente.