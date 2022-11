Cien años de goles 'Sentimiento y pasión' del Club Deportivo Tenerife SAD, en el cupón de la ONCE

Santa Cruz de Tenerife/ El Centenario del Club Deportivo Tenerife SAD es el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 20 de noviembre. Cinco millones y medio de cupones recordarán la historia de este equipo.

D. Miguel Ángel Déniz Méndez Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, y Miguel Concepción Cáceres, Presidente del Club Deportivo Tenerife SAD, acompañados de D. Andrés Guillén Guillén Director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, han presentado este cupón que incluye la frase 'Sentimiento y pasión'.