Denuncian ante la Diputación del Común el trazado de un cable de alta tensión a través el casco urbano de Carrizal

La Institución mediará para que se cumpla el compromiso de la Consejería de Transición Ecológica sobre la planificación de un trayecto alternativo que no cause daño a la ciudadanía.

El adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunió con el presidente y con el miembro de la Plataforma Justicia Social Carrizal, Francisco Suárez y Antonio López, respectivamente, ante la problemática que existe en torno a las obras que se ejecutarán a partir de enero, para soterrar una línea de alta tensión que se desplegará a través del casco urbano de Carrizal, en Gran Canaria.

"Acudimos a la Diputación del Común para exponer un trazado válido y mostrar todos los problemas que suponen el desarrollo de este plan, así como las carencias a nivel de información del planeamiento", aseguraron.

Los representantes mostraron su disconformidad ante la ejecución de estas obras debido a los inconvenientes y los problemas de carácter lesivo que provocarán tanto a nivel de salud como urbanístico. "El tramo más corto para poner este cable de alta tensión sería por el barranco, por lo que no entendemos el empecinamiento de pasarlo a través de zonas urbanas".

Este proyecto ha sido planificado para mejorar el servicio de energía eléctrica, y es la empresa Red Eléctrica de España la encargada de desarrollar estas obras. "Hemos contactado con muchas administraciones y todas nos dicen que no tienen responsabilidad en la toma de decisiones con respecto a este tipo de trazado".

A pesar de que el Ayuntamiento de Ingenio ha mostrado su apoyo y compromiso con la población de Carrizal para abordar esta problemática, los residentes no están conformes con los resultados que se están obteniendo y los califican de insuficientes. "Hemos solicitado por escrito estos compromisos, pero aún no hemos obtenido respuestas".

El adjunto primero puntualizó que, en este caso, "se trata de sentar a las partes y llegar a un acuerdo sobre cuál es el trayecto que haga menos daño a los vecinos. Debemos tener en cuenta que esta situación afecta a unos barrios que tienen muchos años y, por tanto, cuentan con pocas cimentaciones. Nos consta que tanto el Ayuntamiento de Ingenio como la Consejería de Transición Ecológica quieren buscar una solución o un trayecto alternativo, por lo que intentaremos mediar para que esto suceda".