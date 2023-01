Arona controlará las colonias de gatos para asegurar su bienestar, utilizando un sistema de esterilización y suelta

El estudio, que contará con la colaboración de veterinarios y ambientalistas, servirá para realizar un censo de todos los animales que se encuentren en esas condiciones, proceder a su esterilización y posterior suelta en lugares adecuados, fuera de los espacios naturales y protegidos del municipio. Se estima que en seis o siete meses se pueden tener bajo control las poblaciones de gatos callejeros utilizando métodos que no causan daños ni generan sufrimientos a los animales.

La causa principal de la proliferación de estas colonias de gatos, no solo en Arona sino en el conjunto de la isla, se produce por la buena voluntad de amantes de estos, que se encargan de su alimentación. No obstante, hay que recordar que la legislación prohíbe la alimentación de gatos y animales callejeros precisamente por el riesgo de problemas de salud pública que conlleva su sobrepoblación, además del problema que supone el hecho de que su cuidado no se realice por parte de especialistas de una manera controlada.

El concejal de Medio Ambiente, Leopoldo Díaz Oda, señala que "el control es importante para evitar problemas de salud pública, pero la premisa esencial es que los animales no sufran ningún tipo de daño ni maltrato, que estén bien cuidados. Igualmente, pedimos la colaboración ciudadana para que nos ayuden a identificar colonias".