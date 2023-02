Cruz Roja atiende durante el año 2022 a más de 700 personas desde su Punto de Información Sexual en Tenerife

Tenerife/ El Servicio de Salud Afectivo-Sexual y prevención del VIH es el nombre que recibe el proyecto de Promoción de la Salud Sexual, Prevención del VIH y las ITS y Atención a Personas con VIH en Situación de Vulnerabilidad.

Esta iniciativa, subvencionada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ofrece servicios para la población de San Cristóbal de la Laguna y el resto de la isla de Tenerife, relacionados con la prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Su principal objetivo es ofrecer una serie de servicios relacionados con la promoción de la salud afectivo-sexual a la población en general, y a los colectivos sociales más vulnerables al VIH y las ITS en particular, así como orientar y acompañar específicamente las necesidades psico-sociales y sanitarias de las personas que viven con el VIH y están en situación de vulnerabilidad.