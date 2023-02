Los Realejos abre hasta el 8 de marzo la solicitud de sus ayudas sociales a personas con discapacidad

"Nos referimos a unas ayudas municipales que tratan de contribuir en la atención a personas con discapacidad y que, derivado de ella, sufran algunas consecuencias en su autonomía personal, condiciones físicas, psíquicas, sensoriales, sociales o económicas", indica el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, quien aporta el dato de que "en 2022 fueron beneficiarias de estas ayudas 59 personas que cumplían los requisitos y contaban con el informe técnico favorable del área social de este Ayuntamiento".

Recalca Olga Jorge que "para acceder a esta convocatoria de ayudas hay que cumplir una serie de requisitos establecidos en las bases como estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio, no disponer de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de la situación por la que se solicita prestación, que la renta per cápita de la unidad familiar no sea superior al salario mínimo interprofesional vigente y ostentar la condición legal de discapacidad reconocida como tal con calificación de su grado, entre otros".

En este sentido, Adolfo González citó algunos ejemplos de tipos de ayudas en que se materializa esta convocatoria, "como los destinados a cubrir rehabilitación y tratamiento médico funcional o psicoterapéutico, asistencia especializada, adquisición de prótesis, alojamientos temporales por respiro familiar, asistencias institucionalizadas en residencias, pisos tutelados y centros de atención ocupacional, adquisición y adaptación de vehículos a motor o sillas de ruedas, o gastos transporte y comedor, siempre que no sean atendidos por otras entidades".

Para obtener información sobre la referida convocatoria de ayudas y dar oficialidad a las solicitudes en plazo indicado, las personas interesadas pueden dirigirse tanto a las oficinas municipales de Bienestar Social del propio Ayuntamiento de Los Realejos, como a las Unidades de Trabajo Social (UTS) de zona en La Cruz Santa, Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña o Toscal Longuera.