El Cabildo impulsa el Marco Estratégico para la Igualdad Gran Canaria Infinita con 400.000 euros en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro

Con estas ayudas, la Corporación insular dará cobertura a las iniciativas emanadas de la sociedad civil organizada, a través de entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones y entidades religiosas), que presenten proyectos de intervención amparados por el MEIGCI, que, entre otras finalidades, busca desarrollar políticas activas, con perspectiva de género, que incentiven la igualdad y superen cualquier discriminación social, económica, laboral, cultural, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, para dar cumplimiento así a los principios establecidos en la Constitución Española, en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, en la Ley Canaria 1/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en la Ley Canaria 2/2021 de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Y es que el MEIGCI es una estrategia insular que responde al principio de colaboración y coordinación entre instituciones públicas y agentes sociales, y, de esta forma, las entidades sin ánimo de lucro podrán contribuir a desarrollar políticas de igualdad en la sociedad grancanaria, en consonancia con los objetivos planteados por el Cabildo de Gran Canaria.

Así, cada entidad podrá presentar una única solicitud y, en el caso de que hubiera dos o más, siempre se tendrá en cuenta la primera, y el importe máximo que se concederá a cada entidad beneficiaria no podrá exceder de 20.000 euros, para proyectos cuyo plazo de ejecución.

Cabe indicar que no se considerarán aptos para recibir estos fondos los proyectos y actividades que, por su insuficiencia y/o imprecisa información, hagan imposible la valoración técnica; los que no se adecúen al objeto o finalidad de la convocatoria; los relacionados con la intervención especializada en violencia de género a que se refiere la Ley Canaria 16/2003 de 8 de Abril de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, que tengan subvención nominada en el presupuesto de este servicio; los vinculados a investigaciones y estudios o a la atención a violencias machistas, y los que asociados a fiestas, excursiones, viajes y otras acciones análogas.

La solicitud se formalizará conforme al modelo Anexo I que aparece en la convocatoria y se efectuará en los enlaces https://sede.grancanaria.com o https://rec.redsara.es, en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.