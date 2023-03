La subdelegada del Gobierno en Las Palmas insta a continuar con la lucha feminista para no perder los derechos adquiridos

Acompañada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, Teresa Mayans ha señalado que hoy, como cada 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo levantan la voz para mejorar sus derechos y pedir mejoras en sus condiciones personales y laborales.

"Podríamos creer que en pleno siglo XXI ya está todo conseguido pero la lucha debe continuar para no perder los derechos adquiridos, en estos tiempos tan convulsos como los que vivimos, como para seguir consiguiendo otros más, tanto en nuestro entorno de países desarrollados como para aquellos cuyas mujeres no tienen voz para reivindicar mejoras tan básicas como son sus Derechos Humanos", ha afirmado la subdelegada del Gobierno en Las Palmas.

"En estos días, también se hace necesario recordar y poner sobre la mesa diferencias tan injustas como siguen siendo la brecha salarial, el 'techo de cristal', la precariedad laboral, las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza. En definitiva, se trata de un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad", ha añadido.

En palabras de Teresa Mayans, el "Movimiento 8M cada año se hace más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que participan en él y, los cada vez más numerosos hombres que se unen a la causa porque saben que la igualdad de género beneficia a toda la sociedad".

La subdelegada del Gobierno ha recordado que Naciones Unidas ha querido dedicar este 8 de marzo a la inclusión digital de las mujeres, señalando que "el acceso seguro de las mujeres y niñas a la tecnología digital ofrece nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios y de desarrollo que permita hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".

"La presencia del mundo digital es una realidad que nos permite mejorar nuestra vida, desde gestionar un curso hasta hacer operaciones con el banco, sin embargo, un 37 % de las mujeres del mundo no tienen acceso a él. Si no tienen acceso a Internet y no existe un sistema que además les haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, difícilmente podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su progreso, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas y más concretamente para acceder a carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología", ha manifestado Teresa Mayans.

"Este 8M debemos de recordar y sumarnos a todas aquellas activistas y organizaciones de mujeres y feministas que luchan por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital segura. Ellas ponen de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y niñas en los espacios digitales y, de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación", ha incidido la subdelegada del Gobierno, quien ha llamado a salir a la calle a manifestarse para "clamar por una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades, libre de violencias machistas".

Semana del 8M

La lectura de este manifiesto precede a la jornada Mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en áreas científicas, organizada para el próximo viernes por la Delegación del Gobierno en Canarias para dar visibilidad al trabajo de las mujeres de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.

La jornada será inaugurada por Teresa Mayans, el general jefe de Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gomez, y será clausurada por el delegado del Gobierno en Canarias.

Este miércoles 8 de marzo, dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer, alumnado de Bachillerato del IES Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria ha visitado la sede de Delegación del Gobierno en la Plaza de la Feria de la capital grancanaria.