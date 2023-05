El Cupón Diario de la ONCE reparte 105.000 euros en Agaete (Gran Canaria) y en Playa Blanca (Lanzarote)

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un total de 105.000 euros. En Agaete 70.000 euros y 35.000 euros en Playa Blanca (Lanzarote), en 3 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 15 de mayo.

Luis Mariano Calero, agente vendedor de la ONCE desde enero de 2018, fue el responsable de repartir la suerte con 2 cupones de 35.000 euros cada uno, en su puesto área itinerante de venta en el casco urbano de Agaete y Puerto de Las Nieves (Gran Canaria).



Narciso Reyes, vendedor de la ONCE desde julio de 2017, repartió la suerte con un cupón de 35.000 euros, en su área itinerante de venta en Playa Blanca (Lanzarote).

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

