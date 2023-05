Cataluña, Canarias y Aragón son los territorios con más actividad emprendedora de España

Según se desprende del IV Informe Young Business Talents, los jóvenes con mayor espíritu emprendedor se encuentran en Cataluña (46,16%), Canarias (44,02%) y Aragón (43,48%), mientras que los menos emprendedores son los estudiantes de Castilla-La Mancha (27,88%), Navarra (31,03%) y Galicia (33,53%).

Entre las razones por las que la Comunidad Autónoma de Cataluña sea reconocida por el espíritu emprendedor, destaca el gran crecimiento de centros orientados a que las empresas y startups puedan trabajar y tener acceso a contactos, inversores, mentores y proveedores. El estudio de Mobile World Capital Foundation (fundación que impulsa el desarrollo digital en la sociedad), apunta que hay un total de 96 hubs, casi el doble en los últimos cinco años.

"Emprender puede ser la solución que muchos encuentran para navegar el competitivo mercado de trabajo en España. Para ello se debe tener disciplina, concentración y resiliencia, tres características básicas a las que un sistema educativo u otro sin duda puede marcar la diferencia", afirma Flavio Liberal, CEO de WorldEd School, red de enseñanza americana global.

Entre los motivos por los que profesionales buscan en el emprendimiento, está el mantenimiento. El GEM apunta que más del 70 % considera la escasez de empleo como una de las razones para emprender. Mientras que los que no lo hacen, suelen dejar de hacerlo por miedo a fracasar (42%). Para ello, el CEO de WorldEd School, ha separado 3 consejos para convertirse en un emprendedor:

1. Estudio:

Deberá conocer bien el área en la que va a invertir y sobre administrar empleas. En general, 93% de los empresarios en fase inicial tenían estudios secundarios o superiores, y un 59% estudios de grado o de posgrado;

2. Planificación:

Organícese y tenga en mente su propósito y su plan de crecimiento, enumerando los objetivos y las metas que debe alcanzar. De esta forma, podrás observar qué puntos son necesarios para trabajar mejor en la institución;

3. Creación una red de contactos:

El networking es muy importante para el intercambio de ideas y también para encontrar aquellas personas que se interesan y posiblemente inviertan en ti. 38% de los españoles conocen a otros emprendedores, mientras que la media de Europa es de un 28% y del mundo, un 49%.

"En WorldEd School trabajamos el espíritu emprendedor de los jóvenes desde las edades más tempranas, como la capacidad de decisión. Para que cuando sean adultos y quieran emprender, sepan qué decisiones tomar", finaliza Liberal.

Sobre la WorldEd School

La WorldEd School es una red educativa americana futurista con sesgo internacional, creada en 2017, en Florida, con estudiantes, maestros, tutores y/o asociaciones, y se proyecta llegar a 10.000 estudiantes en 2023. La red global está en 4 continentes: América, Europa, Asia y África. Y ofrece el Duo Diploma, o sea - la formación del estudiante en el plan de estudios de su país de origen y lo americano que puede ser utilizado en las universidades americanas y de todo el planeta. El propósito de la WorldEd School es conectar a personas de todo el mundo para que, con la experiencia de cada uno y su bagaje cultural y de su país, todos puedan aprender y desarrollar habilidades para el mercado laboral y para la vida.

