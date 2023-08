La Concejalía de Bienestar Animal de Guía pone en marcha un servicio de actuación frente a situaciones de maltrato de animales

Para ello se solicita a la ciudadanía que si conocen algún caso de maltrato denuncien la situación llamando a la Policía Local porque serán los agentes los encargados de actuar ante las denuncias que se les haga llegar.

Las infracciones objeto de denuncia en materia de animales de compañía van desde la existencia de animales sueltos, sin bozal hasta situaciones evidentes de maltrato, crueldad o abandono por parte de sus propietarios.

Desde la Concejalía de Bienestar Animal se recuerda que el Código Sanitario para los Animales Terrestres recoge que bienestar animal es el estado físico y mental en que un animal vive y muere y este existe cuando se encuentran en buenas condiciones, sanos, cómodos, bien alimentados, etc. y, si no es así, padecerán dolor, miedo o desasosiego. Con base a esta definición, es denunciable cualquier situación en que no se cumpla con estas premisas.