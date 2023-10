Trabajadores de ambulancias de Canarias no descartan retomar la huelga ante el silencio de los nuevos responsables de Sanidad

Canarias/ Los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias no descartan retomar la huelga, suspendida el pasado mes de mayo, debido al silencio de los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de Salud.

Como se recordará, el pasado mes de mayo se suspendió la huelga indefinida mantenida por los trabajadores de ambulancias tras alcanzar un acuerdo con Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC) sobre las reivindicaciones que mantenían. En aquel momento, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) puntualizó que se trataba de una suspensión y, en ningún caso, de una desconvocatoria.



El acuerdo incluía el compromiso de constituir un grupo de trabajo con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de los pliegos de los concursos de ambulancias en materia de relaciones laborales. Así se empezó a realizar bajo el mandato del Gobierno anterior, en la que se fiscalizaron empresas en La Gomera y El Hierro.

Asimismo, GSC expresó el compromiso del entonces consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, y del de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, de impulsar un estudio para evaluar la gestión del servicio de transporte sanitario terrestre, incluyendo la opción de gestión directa por parte del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, a finales del mes de agosto, cuando asumieron los cargos los nuevos responsables, se paralizo este proceso y el comité de huelga solicitó una reunión con la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud. Esa solicitud no ha sido contestada, lo que hace temer a los trabajadores que el nuevo gobierno no quiera asumir estos acuerdos.

Por estos motivos, el sindicato entiende que, actualmente, no hay suficientes garantías para mantener en suspenso la huelga y evaluará en los próximos días la conveniencia de retomarla en caso de que persista el silencio del Gobierno canario.

