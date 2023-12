El COP advierte de las secuelas a largo plazo del acoso escolar

Santa Cruz de Tenerife/ Según datos del nuevo Informe PISA, el alumnado canario es el que más bullying sufre en España.

El COP considera que este problema pone de relieve la necesidad de instaurar en los centros la figura del psicólogo educativo.



Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 2023.- El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife advierte de las secuelas a largo plazo que puede padecer el alumnado que sufre acoso escolar. Según datos del nuevo Informe PISA, que elabora la OCDE cada tres años, los niños y niñas canarios son los que más bullying sufren en España , en concreto, un 10,2%, dato que supera en cuatro puntos la media nacional, de 6,5%.

Asimismo, según datos del IV Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos de Fundación Mutua Madrileña y ANAR, uno de cada cuatro alumnos españoles (24,4%) cree que hay alguien en su clase víctima de acoso escolar, siendo un 29,9% los que consideran que lo han padecido durante más de un año.

La psicóloga educativa del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife Mari Luz Trabaue señala que "los adultos solemos ignorar las situaciones de conflicto, aludiendo a que son un juego de niños, sin embargo en los juegos se deben divertir todos". En este sentido, Trabaue destaca que, generalmente, "los niños y niñas acosados no piden ayuda en la escuela pero esto no quiere decir que no exista el acoso. Los adultos no debemos cerrar los ojos y mirar a otro lado, es fundamental estar atentos a los posibles signos".

En cuanto a las principales señales, la psicóloga indica que un alumno víctima de acoso escolar puede tener faltas de asistencia recurrentes y/o absentismo, un descenso brusco e inexplicable en el rendimiento escolar, constante pérdida del material, miedo o síntomas depresivos, como irritabilidad, tristeza, baja autoestima, respuestas emocionales extremas o apatía, entre otros. "Es muy importante que tanto profesionales educativos como padres puedan formarse sobre las posibles señales del acoso escolar. La detección temprana es vital para evitar consecuencias indeseadas.", afirma Mari Luz Trabaue. "Esta problemática pone de relieve la necesidad de instaurar en todos los centros la figura del psicólogo educativo, personal cualificado para intervenir en este tipo de situaciones", añade.

La detección temprana del acoso escolar es vital para frenar cuanto antes no sólo la situación a la que el niño se enfrenta, sino también las secuelas que puede dejar a largo plazo. "Una persona que durante su infancia ha sufrido cualquier tipo de acoso puede mostrar secuelas tanto en el ámbito académico como en el personal, influyendo fuertemente en la salud y propiciando dificultades en cuanto a las relaciones sociales, baja autoestima, ansiedad social, trastornos del estado de ánimo, depresión, riesgo de autolesiones o ideaciones suicidas".

