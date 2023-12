El Cabildo financia un proyecto de investigación para el diagnóstico precoz del Alzheimer utilizando inteligencia artificial

Junto al rector de la ULPGC, Lluis Serra, el vicepresidente Augusto Hidalgo visitó el laboratorio donde una decena de investigadores desarrollan su labor de investigación en la sede de la Escuela Universitaria de Ingeniería Informática del Campus de Tafira. La Vicepresidencia del Cabildo ya concedió una primera subvención de 181.000 euros a esta Cátedra a principios de año que se concreta ahora en la puesta en marcha del proyecto de investigación, que para el próximo año contará con una nueva aportación de 98.000 euros por parte del área que dirige Augusto Hidalgo para profundizar en la investigación.

"Sin lugar a dudas el cerebro humano es la última frontera de conocimiento que hay, por eso, utilizar el conocimiento, saber cómo funciona el cerebro y hacerlo desde el punto de vista tecnológico para poder curar enfermedades mentales, pues las redes neuronales computacionales se pueden utilizar absolutamente para todos hoy, es fundamental", indicó Augusto Hidalgo, "por eso, desde el Cabildo de Gran Canaria vamos a apostar por este tipo de iniciativas ya que, si la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya fue pionera en este tipo de investigaciones, hoy puede colocarse en el frontispicio de la investigación a nivel mundial de la neurociencia computacional. Ya hemos puesto recursos económicos este año, lo haremos en 2024 para el funcionamiento de la Cátedra y ampliaremos lo que necesario a los proyectos que nos presenten los investigadores en este campo porque creo que este es el futuro y la neurociencia ya es una realidad, sin lugar a dudas".

La catedrática responsable del proyecto, Carmen Paz Suárez, explicó al vicepresidente y al rector los objetivos de la Cátedra Marie Curie para mejorar el conocimiento del cerebro humano, para, de esta forma, también avanzar en el conocimiento de enfermedades neurodegenerativas como la demencia y la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más prevalente y de la que actualmente, según la experta, no se conoce de forma exacta su origen y no tiene un diagnóstico certero para detectar precozmente la enfermedad.

"Con esto, además, incorporamos a través de nuestras investigaciones soluciones computacionales para ayudar al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, así como la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Esto es muy importante porque la enfermedad de Alzheimer está latente en el cerebro unos 15 o 20 años antes de que se pueda empezar a detectar, pasa por distintas fases y la primera es asintomática, por eso es muy importante hacer un diagnóstico temprano", explicó la catedrática Suárez.

Con la cátedra de Marie Curie se pretende llevar la inteligencia artificial (IA) a este ámbito clínico que se ha hecho muy importante actualmente ya que la pirámide poblacional se ha invertido y la sociedad está envejeciendo tremendamente. Por tanto, la prevalencia de las enfermedades no comunicable, como la como la demencia y la enfermedad de Alzheimer, está creciendo tremendamente y se ha convertido en un gran problema para los sistemas sanitarios de cualquier país desarrollado como el nuestro.

En los meses de preparación previa a la puesta en marcha de esta cátedra se han llevado a cabo notables avances de investigación ya que se han desarrollado modelos que han permitido poder simular el efecto de los neurotransmisores de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro. Esto ha permitido desarrollar una arquitectura neuronal novedosa ontogénica, utilizando modelos informáticos, que ha permitido hacer una detección temprana de la enfermedad del Alzheimer con unos resultados muy prometedores, por encima del 94%, para una detección muy temprana del Alzheimer.

Otro de los fines de esta Cátedra Marie Curie es convertir a Gran Canaria y a la ULPGC en un centro de referencia internacional para los estudios de neurociencia computacional y que la isla sea un polo tractor de talento en este ámbito. Con ese objetivo, aseguró la catedrática Carmen Paz Suárez, se va a organizar en Gran Canaria un encuentro internacional de neurociencia computacional con expertos de todo el mundo. Para ello ya se ha contactado con universidades de Hamburgo, Florencia, Nueva York o Arizona.